Invoice Maker для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.02.18.0807 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Gulooloo Tech Co., Ltd.
|Категория:
|Финансы, учет
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|16.13 Мб
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Invoice Maker — приложение для создания счетов и смет, которое предоставляет простые и удобные инструменты для генерации профессиональных документов. Идеально подходит для самозанятых, владельцев малого бизнеса, подрядчиков и всех, кто заинтересован в быстрой и эффективной обработке финансовых документов.
Программа позволяет не только создавать счета и сметы, но и легко управлять ими, отправлять клиентам и отслеживать статус платежей. Поддерживает работу с различными валютами и форматами дат, а также дает возможность добавлять логотипы, подписи и другие персонализированные элементы.
Основные возможности Invoice Maker:
- Простое создание счетов и смет с помощью интуитивно понятного конструктора.
- Поддержка нескольких валют и форматов чисел, что делает приложение универсальным для пользователей из разных стран.
- Возможность добавления подписи на счета-фактуры.
- Функция предварительного просмотра в реальном времени при создании счетов и смет.
- Экспорт документов в PDF или изображения для удобства передачи и печати.
- Отправка смет и счетов-фактур напрямую по электронной почте.
- Возможность отслеживания статусов счетов и смет, а также изменения их статуса в процессе работы.
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Admin
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