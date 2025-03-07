Invoice Maker для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.02.18.0807 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Финансы, учет
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:16.13 Мб
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Invoice Maker — приложение для создания счетов и смет, которое предоставляет простые и удобные инструменты для генерации профессиональных документов. Идеально подходит для самозанятых, владельцев малого бизнеса, подрядчиков и всех, кто заинтересован в быстрой и эффективной обработке финансовых документов. 

Программа позволяет не только создавать счета и сметы, но и легко управлять ими, отправлять клиентам и отслеживать статус платежей. Поддерживает работу с различными валютами и форматами дат, а также дает возможность добавлять логотипы, подписи и другие персонализированные элементы.

Основные возможности Invoice Maker:

  • Простое создание счетов и смет с помощью интуитивно понятного конструктора.
  • Поддержка нескольких валют и форматов чисел, что делает приложение универсальным для пользователей из разных стран.
  • Возможность добавления подписи на счета-фактуры.
  • Функция предварительного просмотра в реальном времени при создании счетов и смет.
  • Экспорт документов в PDF или изображения для удобства передачи и печати.
  • Отправка смет и счетов-фактур напрямую по электронной почте.
  • Возможность отслеживания статусов счетов и смет, а также изменения их статуса в процессе работы.
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