Invoice Maker — приложение для создания счетов и смет, которое предоставляет простые и удобные инструменты для генерации профессиональных документов. Идеально подходит для самозанятых, владельцев малого бизнеса, подрядчиков и всех, кто заинтересован в быстрой и эффективной обработке финансовых документов.

Программа позволяет не только создавать счета и сметы, но и легко управлять ими, отправлять клиентам и отслеживать статус платежей. Поддерживает работу с различными валютами и форматами дат, а также дает возможность добавлять логотипы, подписи и другие персонализированные элементы.

Основные возможности Invoice Maker: