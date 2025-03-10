Bananas Screen Sharing для Windows
|Оценка:
|3.42/5 голосов - 12
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.0.22 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|mistweaverco
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 54 | Статистика
|Размер:
|76.48 Мб
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Bananas Screen Sharing — простая утилита для удаленного совместного использования экрана. Предоставляет возможность делиться экраном без необходимости установки сложных программ и регистрации учетных записей. Приложение обладает интуитивно понятным интерфейсом и не перегружено функциями, что делает его удобным для быстрого начала сеанса.
Чтобы начать демонстрацию экрана, достаточно отправить ссылку другим участникам. Bananas Screen Sharing поддерживает возможность делиться любым экраном, включая несколько мониторов, поддерживает одновременное использования нескольких курсоров. Ведущий сеанса имеет возможность управлять активностью курсоров, что помогает избежать хаоса при большом количестве участников.
Основные возможности Bananas Screen Sharing:
- Простой и понятный интерфейс без сложных настроек.
- Возможность делиться экраном с другими пользователями без регистрации и установки дополнительных программ.
- Поддержка нескольких мониторов для более гибкой демонстрации контента.
- Простой процесс подключения: достаточно отправить ссылку для присоединения к сеансу.
- Поддержка одновременного использования нескольких курсоров на экране.
- Возможность ведущего контролировать, какие курсоры активны.
- Функция ping для выделения и акцентирования важных областей на экране.
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