Bananas Screen Sharing — простая утилита для удаленного совместного использования экрана. Предоставляет возможность делиться экраном без необходимости установки сложных программ и регистрации учетных записей. Приложение обладает интуитивно понятным интерфейсом и не перегружено функциями, что делает его удобным для быстрого начала сеанса.

Чтобы начать демонстрацию экрана, достаточно отправить ссылку другим участникам. Bananas Screen Sharing поддерживает возможность делиться любым экраном, включая несколько мониторов, поддерживает одновременное использования нескольких курсоров. Ведущий сеанса имеет возможность управлять активностью курсоров, что помогает избежать хаоса при большом количестве участников.

Основные возможности Bananas Screen Sharing: