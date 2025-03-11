Where is my OBD2 port? для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.17.1017 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Outils OBD Facile
|Категория:
|Авто
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|13.18 Мб
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Where is my OBD2 port? – приложение, которое предназначено для поиска диагностического разъема OBD2 в автомобиле. Согласно стандарту OBD, разъем должен находиться в салоне автомобиля, однако в разных марках и моделях его расположение может существенно отличаться.
В случае трудностей с поиском разъема, пользователи могут воспользоваться функцией отправки фотографии своего автомобиля в приложение. Это поможет другим пользователям найти разъем в своей модели и сэкономить время. База данных содержит информацию о более чем 800 автомобилях различных марок и моделей, таких как Peugeot, Citroen, Audi, Ford, BMW, Volkswagen и других.
Основные возможности Where is my OBD2 port?:
- Поиск и диагностика расположения OBD2 разъема в автомобиле.
- Возможность отправки фотографии автомобиля для помощи другим пользователям.
- База данных с более чем 800 моделями автомобилей.
- Поддержка различных марок автомобилей, включая Peugeot, Citroen, Audi, Ford, BMW, Volkswagen и другие.
- Удобный интерфейс для быстрого поиска и получения информации.
- Советы по расположению OBD разъема в салоне автомобиля для конкретных моделей.
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