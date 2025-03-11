Where is my OBD2 port? для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.17.1017 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Авто
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Where is my OBD2 port? – приложение, которое предназначено для поиска диагностического разъема OBD2 в автомобиле. Согласно стандарту OBD, разъем должен находиться в салоне автомобиля, однако в разных марках и моделях его расположение может существенно отличаться.

В случае трудностей с поиском разъема, пользователи могут воспользоваться функцией отправки фотографии своего автомобиля в приложение. Это поможет другим пользователям найти разъем в своей модели и сэкономить время. База данных содержит информацию о более чем 800 автомобилях различных марок и моделей, таких как Peugeot, Citroen, Audi, Ford, BMW, Volkswagen и других.

Основные возможности Where is my OBD2 port?:

  • Поиск и диагностика расположения OBD2 разъема в автомобиле.
  • Возможность отправки фотографии автомобиля для помощи другим пользователям.
  • База данных с более чем 800 моделями автомобилей.
  • Поддержка различных марок автомобилей, включая Peugeot, Citroen, Audi, Ford, BMW, Volkswagen и другие.
  • Удобный интерфейс для быстрого поиска и получения информации.
  • Советы по расположению OBD разъема в салоне автомобиля для конкретных моделей.
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