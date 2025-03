Where is my OBD2 port? – приложение, которое предназначено для поиска диагностического разъема OBD2 в автомобиле. Согласно стандарту OBD, разъем должен находиться в салоне автомобиля, однако в разных марках и моделях его расположение может существенно отличаться.

В случае трудностей с поиском разъема, пользователи могут воспользоваться функцией отправки фотографии своего автомобиля в приложение. Это поможет другим пользователям найти разъем в своей модели и сэкономить время. База данных содержит информацию о более чем 800 автомобилях различных марок и моделей, таких как Peugeot, Citroen, Audi, Ford, BMW, Volkswagen и других.

Основные возможности Where is my OBD2 port?: