DirectChat для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.8.3.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:ICQ, чаты, пейджеры
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:5.38 Мб
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DirectChat скриншот № 1
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DirectChat – приложение, которое позволяет отправлять сообщения на номера телефонов. Программа разработана для пользователей, которым нужно отправить сообщение на номер, который не сохранен в их телефонной книге, но при этом они хотят воспользоваться привычными средствами для общения через популярные мессенджеры. Автоматически перенаправляет пользователя в мессенджер, где создается окно чата с выбранным номером.

Основные возможности DirectChat:

  • Отправка сообщений на номера, которые не сохранены в контактах.
  • Поддержка популярных приложений для общения в чатах.
  • Интуитивно понятный интерфейс для быстрого ввода номера и текста сообщения.
  • Автоматическое перенаправление в приложение для чатов после отправки сообщения.
  • Обеспечивает удобство и ускоряет процесс общения в мессенджерах.
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