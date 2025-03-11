DirectChat для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.8.3.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Crazy Developers TK
|Категория:
|ICQ, чаты, пейджеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|5.38 Мб
|СКАЧАТЬ
DirectChat – приложение, которое позволяет отправлять сообщения на номера телефонов. Программа разработана для пользователей, которым нужно отправить сообщение на номер, который не сохранен в их телефонной книге, но при этом они хотят воспользоваться привычными средствами для общения через популярные мессенджеры. Автоматически перенаправляет пользователя в мессенджер, где создается окно чата с выбранным номером.
Основные возможности DirectChat:
- Отправка сообщений на номера, которые не сохранены в контактах.
- Поддержка популярных приложений для общения в чатах.
- Интуитивно понятный интерфейс для быстрого ввода номера и текста сообщения.
- Автоматическое перенаправление в приложение для чатов после отправки сообщения.
- Обеспечивает удобство и ускоряет процесс общения в мессенджерах.
WhatsApp – популярное приложения для комфортного и надежного общения с друзьями и близкими....
Discord - удобное приложение для голосового общения и обмена мгновенными текстовыми...
Telegram – главными достоинствами мессенджера являются безопасность в общении, скорость и...
ДругВокруг – ищите новых друзей в своем городе, знакомьтесь с парнями и девушками и...
Viber – популярное кросс-платформенное приложения для общения. После установки программа...
Skype – одно из самых популярных приложений в мире для общения. Программа поддерживает...
Отзывы о программе DirectChat
Admin
Отзывов о программе DirectChat 3.8.3.3 пока нет, можете добавить...