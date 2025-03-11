DirectChat – приложение, которое позволяет отправлять сообщения на номера телефонов. Программа разработана для пользователей, которым нужно отправить сообщение на номер, который не сохранен в их телефонной книге, но при этом они хотят воспользоваться привычными средствами для общения через популярные мессенджеры. Автоматически перенаправляет пользователя в мессенджер, где создается окно чата с выбранным номером.

Основные возможности DirectChat: