Time Cut - видеоредактор, с помощью которого можно измененить скорость видео, использовать эффекты замедленной или ускоренной съемки, с разным уровнем плавности и точности. В приложении используется алгоритм Optical Streaming, который позволяет работать со скоростью потока даже при стандартной частоте видео - 30 кадров в секунду.

Предлагает такие эффекты, как: замедленная съемка, гиперлапс, таймлапс, широкий выбор фильтров и музыкальных эффектов. Time Cut помогает создавать качественные и интересные видеоролики для социальных сетей, таких как TikTok, Instagram или YouTube.

Основные возможности Time Cut: