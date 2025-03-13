Time Cut для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.6.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|changpeng
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|81.01 Мб
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Time Cut - видеоредактор, с помощью которого можно измененить скорость видео, использовать эффекты замедленной или ускоренной съемки, с разным уровнем плавности и точности. В приложении используется алгоритм Optical Streaming, который позволяет работать со скоростью потока даже при стандартной частоте видео - 30 кадров в секунду.
Предлагает такие эффекты, как: замедленная съемка, гиперлапс, таймлапс, широкий выбор фильтров и музыкальных эффектов. Time Cut помогает создавать качественные и интересные видеоролики для социальных сетей, таких как TikTok, Instagram или YouTube.
Основные возможности Time Cut:
- Замедление или ускорение видео.
- Функция размытия движения (RSMB).
- Возможность регулировать скорость видео с помощью настраиваемой кривой скорости и пресетов.
- Поддержка видео с различной частотой кадров (от 30 до 240 к/с), для работы с видео з GoPro, экшн-камер, дронов и смартфонов.
- Создание гиперлапсов и таймлапсов с нужной скоростью.
- Выбор эффектов замедленной съемки с помощью: VSCO, Zoom, glow, bright light и других.
- Возмодность добавить музыку и эффекты в соответствии с движениями на видео.
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Admin
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