Gai для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|crown.hg
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|28.16 Мб
|СКАЧАТЬ
Gai — инструмент для работы с генеративным искусственным интеллектом (ИИ). Помогает легко познакомиться разными ИИ-моделями, независимо от уровня технических знаний пользователя. Приложение умеет генерировать тексты по заданным параметрам, распознавать изображения, дает возможность управлять настройками и создавать инструкции для ИИ моделей.
Среди доступных параметров настроек есть функция безопасность модели, которая создает контент приемлимый для семейного просмотра. Пользователям также доступны технические настройки, такие как выбор количество токенов, температуры генерации и последовательности остановок.
Основные возможности Gai:
- Создавать тексты на основе указанных данных.
- Тестировать различные моделей ИИ (различные версии моделей Gemini).
- Возможность управлять техническими настройками и безопасностью.
- Тестировать подсказки для получения нужных результатов.Возможность загружать изображений для их анализа.
- Простой интерфейс, который смогут освоить даже начинающие пользователи.
Hamachi - бесплатное приложение, позволяющее напрямую соединить два (и более) компьютера...
Бесплатное ПО с открытым исходным кодом для удаленного управления ПК и мобильными...
Портативное и бесплатное приложение для быстрого включения и выключения интернета....
Tunngle - эмулятор локальной сети, который в первую очередь оценят любители мультиплеерных...
Бесплатное приложение, с помощью которого можно буквально "на лету" переключаться между...
KillCopy - программа для копирования файлов и папок будет особенно полезной при скачивании...
Отзывы о программе Gai
Admin
Отзывов о программе Gai 1.1.1 пока нет, можете добавить...