Gai — инструмент для работы с генеративным искусственным интеллектом (ИИ). Помогает легко познакомиться разными ИИ-моделями, независимо от уровня технических знаний пользователя. Приложение умеет генерировать тексты по заданным параметрам, распознавать изображения, дает возможность управлять настройками и создавать инструкции для ИИ моделей.

Среди доступных параметров настроек есть функция безопасность модели, которая создает контент приемлимый для семейного просмотра. Пользователям также доступны технические настройки, такие как выбор количество токенов, температуры генерации и последовательности остановок.

Основные возможности Gai: