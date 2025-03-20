Learn to code для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.36.12 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Программирование
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Размер:8.98 Мб
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Learn to code - это персонализированный тренер на основе искусственного интеллекта для изучения и совершенствования технических навыков. Он содержит 10 000 уроков по 30 областям, таким как программирование, анализ данных, искусственный интеллект и инструменты для повышения производительности. 

С помощью приложения пользователи могут проверить свои знания, изучить новые инструменты и технологии, подготовиться к техническим собеседованиям. Подходит для пользователей с разным уровнем подготовки, предлагает персональные рекомендации и позволяет составить график обучения. 

Основные возможности Learn to code: 

  • Доступ к 10 000 курсов по программированию, аналитике данных, инструментам ИИ и продуктивности. 
  • Курсы по языкам программирования: Python, JavaScript, Go, TypeScript, Java, SQL и аналитика данных. 
  • Курсы по инструментам повышения производительности: Excel, Google Spreadsheets и Zapier. 
  • Изучение блокчейна, криптовалют, безопасности и других технических тем. 
  • Возможность выбирать темы для изучения в соответствии с личными предпочтениями в обучении. 
  • Применение полученных знаний на практике. 
  • Ежедневные напоминания и контроль периодов обучения. 
  • Возможность делиться уроками с коллегами и следить за прогрессом в группе. 
  • Практическая подготовка к техническим собеседованиям. 
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