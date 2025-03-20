Learn to code для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.36.12 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|enki.com
|Категория:
|Программирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|8.98 Мб
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Learn to code - это персонализированный тренер на основе искусственного интеллекта для изучения и совершенствования технических навыков. Он содержит 10 000 уроков по 30 областям, таким как программирование, анализ данных, искусственный интеллект и инструменты для повышения производительности.
С помощью приложения пользователи могут проверить свои знания, изучить новые инструменты и технологии, подготовиться к техническим собеседованиям. Подходит для пользователей с разным уровнем подготовки, предлагает персональные рекомендации и позволяет составить график обучения.
Основные возможности Learn to code:
- Доступ к 10 000 курсов по программированию, аналитике данных, инструментам ИИ и продуктивности.
- Курсы по языкам программирования: Python, JavaScript, Go, TypeScript, Java, SQL и аналитика данных.
- Курсы по инструментам повышения производительности: Excel, Google Spreadsheets и Zapier.
- Изучение блокчейна, криптовалют, безопасности и других технических тем.
- Возможность выбирать темы для изучения в соответствии с личными предпочтениями в обучении.
- Применение полученных знаний на практике.
- Ежедневные напоминания и контроль периодов обучения.
- Возможность делиться уроками с коллегами и следить за прогрессом в группе.
- Практическая подготовка к техническим собеседованиям.
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Admin
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