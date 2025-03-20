Learn to code - это персонализированный тренер на основе искусственного интеллекта для изучения и совершенствования технических навыков. Он содержит 10 000 уроков по 30 областям, таким как программирование, анализ данных, искусственный интеллект и инструменты для повышения производительности.

С помощью приложения пользователи могут проверить свои знания, изучить новые инструменты и технологии, подготовиться к техническим собеседованиям. Подходит для пользователей с разным уровнем подготовки, предлагает персональные рекомендации и позволяет составить график обучения.

Основные возможности Learn to code: