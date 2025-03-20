Gilisoft Total Repair — удобная программа, которая помогает оптимизировать работу компьютера. Предоставляет доступ к необходимому набору инструментов, что дает возможность легко устранять ошибки, улучшать производительность системы, удалять ненужные файлы, дефрагментировать диски и восстанавливать данные в случае непредвиденных ситуаций.

У приложения доступный и понятный интерфейс, благодаря которому пользователи могут быстро получить доступ к наявным инструментами и легко поддерживать систему в оптимальном состоянии.

Основные возможности Gilisoft Total Repair: