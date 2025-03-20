Gilisoft Total Repair для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $39,95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:10.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Настройка, оптимизация
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:63.73 Мб
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Gilisoft Total Repair — удобная программа, которая помогает оптимизировать работу компьютера. Предоставляет доступ к необходимому набору инструментов, что дает возможность легко устранять ошибки, улучшать производительность системы, удалять ненужные файлы, дефрагментировать диски и восстанавливать данные в случае непредвиденных ситуаций. 

У приложения доступный и понятный интерфейс, благодаря которому пользователи могут быстро получить доступ к наявным инструментами и легко поддерживать систему в оптимальном состоянии. 

Основные возможности Gilisoft Total Repair: 

  • Дает возможность восстановить потерянные данные и исправить системные ошибки. 
  • Позволяет очистить систему от ненужных файлов и повысить производительность. 
  • Выполнить дефрагментацию дисков для повышения скорости работы системы. 
  • Сжимать и декомпрессировать файлы для оптимизации их хранения. 
  • Создавать образы системы и восстанавливать данные при необходимости. 
  • Доступ к дополнительным инструментам, которые помогают поддерживать систему в оптимальном состоянии. 
  • Простой и доступный интерфейс, который подходит для новичков и опытных пользователей. 
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