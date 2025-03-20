Gilisoft Total Repair для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $39,95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|10.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|GiliSoft International LLC
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|63.73 Мб
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Gilisoft Total Repair — удобная программа, которая помогает оптимизировать работу компьютера. Предоставляет доступ к необходимому набору инструментов, что дает возможность легко устранять ошибки, улучшать производительность системы, удалять ненужные файлы, дефрагментировать диски и восстанавливать данные в случае непредвиденных ситуаций.
У приложения доступный и понятный интерфейс, благодаря которому пользователи могут быстро получить доступ к наявным инструментами и легко поддерживать систему в оптимальном состоянии.
Основные возможности Gilisoft Total Repair:
- Дает возможность восстановить потерянные данные и исправить системные ошибки.
- Позволяет очистить систему от ненужных файлов и повысить производительность.
- Выполнить дефрагментацию дисков для повышения скорости работы системы.
- Сжимать и декомпрессировать файлы для оптимизации их хранения.
- Создавать образы системы и восстанавливать данные при необходимости.
- Доступ к дополнительным инструментам, которые помогают поддерживать систему в оптимальном состоянии.
- Простой и доступный интерфейс, который подходит для новичков и опытных пользователей.
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