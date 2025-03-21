Surgery Principles — справочник для медицинских работников, студентов-медиков и стажеров-хирургов с полезными и четкими материалами в области хирургии, основанными на доказанных практических методах. Помогает улучшить знания и навыки, а также быть в курсе последних достижений, так как статьи регулярно обновляются.

В приложении можно вести персональные заметки, что дает возможность быстро находить важную информацию и легко ориентироваться в большом объеме информации.

Основные возможности Surgery Principles: