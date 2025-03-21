Surgery Principles для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
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Категория:Медицина
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:74.46 Мб
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Surgery Principles — справочник для медицинских работников, студентов-медиков и стажеров-хирургов с полезными и четкими материалами в области хирургии, основанными на доказанных практических методах. Помогает улучшить знания и навыки, а также быть в курсе последних достижений, так как статьи регулярно обновляются. 

В приложении можно вести персональные заметки, что дает возможность быстро находить важную информацию и легко ориентироваться в большом объеме информации. 

Основные возможности Surgery Principles: 

  • Доступ к обширному списку актуальных статей по хирургии. 
  • Возможность вести персональные заметки. 
  • Регулярные обновления в соответствии с развитием сфери хирургии. 
  • Удобный и интуитивно понятный интерфейс, который облегчает процесс обучения. 
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