Surgery Principles для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|RER MedApps
|Категория:
|Медицина
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|74.46 Мб
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Surgery Principles — справочник для медицинских работников, студентов-медиков и стажеров-хирургов с полезными и четкими материалами в области хирургии, основанными на доказанных практических методах. Помогает улучшить знания и навыки, а также быть в курсе последних достижений, так как статьи регулярно обновляются.
В приложении можно вести персональные заметки, что дает возможность быстро находить важную информацию и легко ориентироваться в большом объеме информации.
Основные возможности Surgery Principles:
- Доступ к обширному списку актуальных статей по хирургии.
- Возможность вести персональные заметки.
- Регулярные обновления в соответствии с развитием сфери хирургии.
- Удобный и интуитивно понятный интерфейс, который облегчает процесс обучения.
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