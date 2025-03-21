Coolmuster Data Erasure — инструмент для окончательного удаления информации с дисков и других носителей. После удаления файлов данным инструментом, информацию невозможно будет восстановить с помощью специальных программ, поскольку используется метод DoD 5220.22-M, гарантирующий полное уничтожение данных.

Пользователям не нужно обладать техническими знаниями, чтобы использовать Coolmuster Data Erasure, программа простая и удобная, достаточно выбрать файлы, которые необходимо стереть и подтвердить действие. Кроме удаления отдельных файлов также можно полностью очистить системный диск или другой носитель, что очень удобно, если пользователю нужно передать или продать носитель информации.

Основные возможности Coolmuster Data Erasure: