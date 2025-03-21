Coolmuster Data Erasure для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $35.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.0.33 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Coolmuster Studio
|Категория:
|Очистка диска
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|6.19 Мб
|СКАЧАТЬ
Coolmuster Data Erasure — инструмент для окончательного удаления информации с дисков и других носителей. После удаления файлов данным инструментом, информацию невозможно будет восстановить с помощью специальных программ, поскольку используется метод DoD 5220.22-M, гарантирующий полное уничтожение данных.
Пользователям не нужно обладать техническими знаниями, чтобы использовать Coolmuster Data Erasure, программа простая и удобная, достаточно выбрать файлы, которые необходимо стереть и подтвердить действие. Кроме удаления отдельных файлов также можно полностью очистить системный диск или другой носитель, что очень удобно, если пользователю нужно передать или продать носитель информации.
Основные возможности Coolmuster Data Erasure:
- Безвозвратное удаление файлов и данных без возможности восстановления.
- Использует метод DoD 5220.22-M, который трижды перезаписывает файлы при удалении.
- Удаление выбранных файлов или полная очистка диска или другого носителя.
- Выбор способа стирания: быстрый или глубокий. Глубокое стирание использует максимально тщательный метод, но занимает больше времени.
- Простой и понятный интерфейс, не требует от пользователя специальных технических знаний.
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