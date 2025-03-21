Coolmuster Data Erasure для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $35.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.0.33 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Очистка диска
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:6.19 Мб
СКАЧАТЬ
Coolmuster Data Erasure скриншот № 1
Coolmuster Data Erasure скриншот № 2
Coolmuster Data Erasure скриншот № 3

Coolmuster Data Erasure — инструмент для окончательного удаления информации с дисков и других носителей. После удаления файлов данным инструментом, информацию невозможно будет восстановить с помощью специальных программ, поскольку используется метод DoD 5220.22-M, гарантирующий полное уничтожение данных.

Пользователям не нужно обладать техническими знаниями, чтобы использовать Coolmuster Data Erasure, программа простая и удобная, достаточно выбрать файлы, которые необходимо стереть и подтвердить действие. Кроме удаления отдельных файлов также можно полностью очистить системный диск или другой носитель, что очень удобно, если пользователю нужно передать или продать носитель информации.

Основные возможности Coolmuster Data Erasure:

  • Безвозвратное удаление файлов и данных без возможности восстановления.
  • Использует метод DoD 5220.22-M, который трижды перезаписывает файлы при удалении.
  • Удаление выбранных файлов или полная очистка диска или другого носителя.
  • Выбор способа стирания: быстрый или глубокий. Глубокое стирание использует максимально тщательный метод, но занимает больше времени.
  • Простой и понятный интерфейс, не требует от пользователя специальных технических знаний.
ТОП-сегодня раздела "Очистка диска"
 

скачать CCleanerCCleaner 6.34.11482

CCleaner - популярное приложение для оптимизации ПК, чистки реестра и удаления различного...

скачать Revo Uninstaller FreeRevo Uninstaller Free 2.5.7

Revo Uninstaller - бесплатное приложение для корректной деинсталляции программ из операционной...

скачать CCleaner PortableCCleaner Portable 6.34.11482

CCleaner Portable - портативная (переносная, не требующая инсталляции на компьютер) версия утилиты CCleaner для чистки системного мусора...

скачать USB Disk Storage Format ToolUSB Disk Storage Format Tool 6.1

Простая в использовании утилита, предназначенная для форматирования USB флэш-накопителей,...

скачать WizTreeWizTree 4.20

WizTree - небольшая и полезная утилита для определения файлов и папок, которые занимают много пространства на жестком диске...

скачать BleachBitBleachBit 4.6.2

BleachBit - бесплатная и простая в эксплуатации программа, которая предназначена для...

Отзывы о программе Coolmuster Data Erasure

Admin

Отзывов о программе Coolmuster Data Erasure 1.0.33 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв