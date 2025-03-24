TimeTune для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.15 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:6.85 Мб
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TimeTune — планировщик для ффективного управления личным временем, который помогает организовать день и повысить продуктивность, с помощью заолнения дня временными блоками. Такой подход дает возможность структурировать день, составить расписание и отслеживать, на что было потрачено время.

Временные блоки можно настраивать вручную или сохранять в виде шаблонов для последующих задач. TimeTune предоставляет статистику для анализа продуктивности и возможность настраивать напоминания для каждого временного блока.

Основные возможности TimeTune:

  • Позволяет планировать день с помощью временных блоков.
  • Помогает повысить концентрацию и продуктивность, в том числе людям с СДВГ.
  • Дает возможнсоть создавать и сохранять шаблоны для распорядка дня, рабочих смен и расписаний.
  • Предоставляет информацию для анализа статистики.
  • Настройка напоминаний с вибрацией, звуком или голосовыми сигналами.
  • Сохраняет баланс между личной жизнью и работой.
  • Освобождает время для важных и приятных дел.
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