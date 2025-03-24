TimeTune для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.15 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|TimeTune Studio
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|6.85 Мб
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TimeTune — планировщик для ффективного управления личным временем, который помогает организовать день и повысить продуктивность, с помощью заолнения дня временными блоками. Такой подход дает возможность структурировать день, составить расписание и отслеживать, на что было потрачено время.
Временные блоки можно настраивать вручную или сохранять в виде шаблонов для последующих задач. TimeTune предоставляет статистику для анализа продуктивности и возможность настраивать напоминания для каждого временного блока.
Основные возможности TimeTune:
- Позволяет планировать день с помощью временных блоков.
- Помогает повысить концентрацию и продуктивность, в том числе людям с СДВГ.
- Дает возможнсоть создавать и сохранять шаблоны для распорядка дня, рабочих смен и расписаний.
- Предоставляет информацию для анализа статистики.
- Настройка напоминаний с вибрацией, звуком или голосовыми сигналами.
- Сохраняет баланс между личной жизнью и работой.
- Освобождает время для важных и приятных дел.
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