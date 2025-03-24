TimeTune — планировщик для ффективного управления личным временем, который помогает организовать день и повысить продуктивность, с помощью заолнения дня временными блоками. Такой подход дает возможность структурировать день, составить расписание и отслеживать, на что было потрачено время.

Временные блоки можно настраивать вручную или сохранять в виде шаблонов для последующих задач. TimeTune предоставляет статистику для анализа продуктивности и возможность настраивать напоминания для каждого временного блока.

Основные возможности TimeTune: