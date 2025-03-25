K-Friends для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.44 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Kfriends
|Категория:
|Блоги, социальные сети
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|13.16 Мб
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K-Friends — удобный инструмент для тех, кто хочет общаться с людьми со всего мира. Это специализированная платформа, где пользователи могут найти новых друзей, которые интересуются Кореей или другими традициями и культурами. Благодаря функции автоматического перевода можно общаться с людьми даже, если вы не владеете иностранным языком.
С помощью настроек и фильтров можно быстро найти собеседников по интересам или в определенной локации. При желании пользователи могут использовать не только текстами, но и обмениваться голосовыми сообщениями, что дает возможность не только общаться, но и улучить языковые навыки.
Основные возможности K-Friends:
- Помогает находить друзей из разных стран.
- Настройки и фильтры для поиска по интересам или локации.
- Возможность загрузки и обмена фотографиями, а также отправки голосовых сообщений.
- Встроенная функция быстрого перевода текста.
- Доска объявлений для обмена повседневными историями с друзьями.
- Изучение языков с помощью голосовых сообщений и встроенного словаря.
- Поддержка безопасного общения с помощью встроенных функций безопасности.
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Admin
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