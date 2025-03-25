K-Friends для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.44 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Блоги, социальные сети
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:13.16 Мб
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K-Friends — удобный инструмент для тех, кто хочет общаться с людьми со всего мира. Это специализированная платформа, где пользователи могут найти новых друзей, которые интересуются Кореей или другими традициями и культурами. Благодаря функции автоматического перевода можно общаться с людьми даже, если вы не владеете иностранным языком. 

С помощью настроек и фильтров можно быстро найти собеседников по интересам или в определенной локации. При желании пользователи могут использовать не только текстами, но и обмениваться голосовыми сообщениями, что дает возможность не только общаться, но и улучить языковые навыки.

Основные возможности K-Friends:

  • Помогает находить друзей из разных стран.
  • Настройки и фильтры для поиска по интересам или локации.
  • Возможность загрузки и обмена фотографиями, а также отправки голосовых сообщений.
  • Встроенная функция быстрого перевода текста.
  • Доска объявлений для обмена повседневными историями с друзьями.
  • Изучение языков с помощью голосовых сообщений и встроенного словаря.
  • Поддержка безопасного общения с помощью встроенных функций безопасности.
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