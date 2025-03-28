SSuite NetSurfer Prometheus — веб-браузер на базе Chromium с высокой производительностью, улучшенной безопаностью и удобными функциональными возможностями. Кроме стандартных функций просмотра веб-страниц, программа умеет воспроизводить видео с помощью встроенного медиаплеера, блокировать рекламу, делать снимки экрана, а также предлагает инструменты для организации работы, такие как менеджер закладок и загрузок.

Для улучшей производительности браузер оснащен инструментами для быстрого доступа к дополнительным функциям, а именно: список дел, календарь и текстовый редактор, что делает его удобным для пользователей.

Список основных возможностей SSuite NetSurfer Prometheus