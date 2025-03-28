SSuite NetSurfer Prometheus для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.1.2.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Van Loo Software
|Категория:
|Браузеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|28.75 Мб
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SSuite NetSurfer Prometheus — веб-браузер на базе Chromium с высокой производительностью, улучшенной безопаностью и удобными функциональными возможностями. Кроме стандартных функций просмотра веб-страниц, программа умеет воспроизводить видео с помощью встроенного медиаплеера, блокировать рекламу, делать снимки экрана, а также предлагает инструменты для организации работы, такие как менеджер закладок и загрузок.
Для улучшей производительности браузер оснащен инструментами для быстрого доступа к дополнительным функциям, а именно: список дел, календарь и текстовый редактор, что делает его удобным для пользователей.
Список основных возможностей SSuite NetSurfer Prometheus
- Высокая скорость просмотра веб-страниц, многозадачность.
- Встроенный медиаплеер для воспроизведения аудио и видео в браузере.
- Блокировщик рекламы с возможностью настройки белых списков.
- Инструменты безопасностии конфиденциальности пользователя.
- Менеджер закладок и загрузок, который помогает эффективно организовывать ресурсы и файлы.
- Поддержка расширений и панель инструментов с быстрым доступом к поисковой системе, календарю, ярлыки для ИИ и т.д.
- Сохранение снимков экрана и история посещенных страниц.
- Настройка интерфейса с возможностью выбора темного режима и настройки внешнего вида.
- Поддержка импорта текстовых плейлистов и URL-адресов для воспроизведения медиа.
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