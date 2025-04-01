AnyCam — программа для просмотра и мониторинга нескольких IP-камер одновременно, что помогает контролировать ситуацию в реальном времени. У приложения простой и интуитивно понятный интерфейс, что делает его доступным для тех, у кого нет опыта работы с такими системами.

Подключается к камерам с потоком MJPEG через IP-адреса или доменные имена, без необходимости указывать номер порта. Позволяет управлять изображением с камер, отображать их в миниатюре или полноэкранном режиме. Важно отметить, что приложение предназначено исключительно для просмотра в реальном времени, а не записи видео, однако, есть возможность делать и сохранять скриншоты.

Основные возможности AnyCam: