AnyCam для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $43
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:5.0.17.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Вебкамера
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:1.94 Мб
СКАЧАТЬ
AnyCam скриншот № 2
AnyCam скриншот № 3
AnyCam скриншот № 4

AnyCam — программа для просмотра и мониторинга нескольких IP-камер одновременно, что помогает контролировать ситуацию в реальном времени. У приложения простой и интуитивно понятный интерфейс, что делает его доступным для тех, у кого нет опыта работы с такими системами.

Подключается к камерам с потоком MJPEG через IP-адреса или доменные имена, без необходимости указывать номер порта. Позволяет управлять изображением с камер, отображать их в миниатюре или полноэкранном режиме. Важно отметить, что приложение предназначено исключительно для просмотра в реальном времени, а не записи видео, однако, есть возможность делать и сохранять скриншоты.

Основные возможности AnyCam:

  • Возможность наблюдать за несколькими IP-камерами одновременно.
  • Возможность просмотра видео с камер в плиточном, оконном или полноэкранном режиме.
  • Поддерживает камеры с потоками MJPEG.
  • Интуитивно понятный пользовательский интерфейс, не требует дополнительных настроек.
  • Подключается к камерам через IP-адрес или доменное имя.
  • Возможность делать скриншоты с камеры и сохранять их для последующего использования.
ТОП-сегодня раздела "Вебкамера"
 

скачать iSpyiSpy 7.2.6.0

iSpy - программа, которая с помощью микрофона и веб-камеры позволяет следить за помещением, и...

скачать XeomaXeoma 24.9.24

Xeoma - программа для видеонаблюдения. Поддерживает любые веб-и IP-камеры, в том числе Wi-Fi камеры, а также Интернет-камеры...

скачать Webcam CaptureWebcam Capture 3.3

Простое в использовании приложение с минималистичным пользовательским интерфейсаом,...

скачать Snap CameraSnap Camera 1.16.0

Приложение, которое позволяет накладывать различные маски и эффекты на лицо пользователя...

скачать Live WebCamLive WebCam 2.0

Live WebCam - домашняя система видеонаблюдения, с помощью которой можно автоматически получать...

скачать SplitCamSplitCam 10.6.54 / 10.8.5

SplitCam - бесплатная программа способная существенно расширить возможности вебкамеры и...

Отзывы о программе AnyCam

Admin

Отзывов о программе AnyCam 5.0.17.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв