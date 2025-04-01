AnyCam для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $43
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|5.0.17.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|OneZeroFlow
|Категория:
|Вебкамера
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1.94 Мб
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AnyCam — программа для просмотра и мониторинга нескольких IP-камер одновременно, что помогает контролировать ситуацию в реальном времени. У приложения простой и интуитивно понятный интерфейс, что делает его доступным для тех, у кого нет опыта работы с такими системами.
Подключается к камерам с потоком MJPEG через IP-адреса или доменные имена, без необходимости указывать номер порта. Позволяет управлять изображением с камер, отображать их в миниатюре или полноэкранном режиме. Важно отметить, что приложение предназначено исключительно для просмотра в реальном времени, а не записи видео, однако, есть возможность делать и сохранять скриншоты.
Основные возможности AnyCam:
- Возможность наблюдать за несколькими IP-камерами одновременно.
- Возможность просмотра видео с камер в плиточном, оконном или полноэкранном режиме.
- Поддерживает камеры с потоками MJPEG.
- Интуитивно понятный пользовательский интерфейс, не требует дополнительных настроек.
- Подключается к камерам через IP-адрес или доменное имя.
- Возможность делать скриншоты с камеры и сохранять их для последующего использования.
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