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Sprint PDF Editor для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $77
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:PDF
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:34.2 Мб
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Sprint PDF Editor скриншот № 1

Sprint PDF Editor — программа для работы с PDF-файлами, предлагает широкий спектр функций редактирования, таких как разделение, объединение, редактирование страниц и их реорганизация. Позволяет конвертировать PDF в различные форматы, включая Word, Excel, изображения, HTML-файлы и другие. Также с помощью редактора можно добавлять аннотации и изображения, а также создать буклеты. Sprint PDF Editor обеспечивает достаточный уровень безопасности с помощью встроенной функции шифрования.

Список основных возможностей Sprint PDF Editor:

  • Редактирование PDF-файлов.
  • Преобразование PDF в форматы Word, Excel, изображения, HTML, PDF/A и EPS.
  • Вставка изображений и аннотаций в документы.
  • Создание буклетов из существующих PDF-документов.
  • Шифрование файлов и изменения разрешений для контроля доступа к документам.
  • Сжатие файлов для экономии места и удобства отправки.
  • Интуитивно понятный и простой в использовании интерфейс.
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