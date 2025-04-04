Sprint PDF Editor для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $77
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Pulkitsoft LLP
|Категория:
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|34.2 Мб
|СКАЧАТЬ
Sprint PDF Editor — программа для работы с PDF-файлами, предлагает широкий спектр функций редактирования, таких как разделение, объединение, редактирование страниц и их реорганизация. Позволяет конвертировать PDF в различные форматы, включая Word, Excel, изображения, HTML-файлы и другие. Также с помощью редактора можно добавлять аннотации и изображения, а также создать буклеты. Sprint PDF Editor обеспечивает достаточный уровень безопасности с помощью встроенной функции шифрования.
Список основных возможностей Sprint PDF Editor:
- Редактирование PDF-файлов.
- Преобразование PDF в форматы Word, Excel, изображения, HTML, PDF/A и EPS.
- Вставка изображений и аннотаций в документы.
- Создание буклетов из существующих PDF-документов.
- Шифрование файлов и изменения разрешений для контроля доступа к документам.
- Сжатие файлов для экономии места и удобства отправки.
- Интуитивно понятный и простой в использовании интерфейс.
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