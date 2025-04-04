Sprint PDF Editor — программа для работы с PDF-файлами, предлагает широкий спектр функций редактирования, таких как разделение, объединение, редактирование страниц и их реорганизация. Позволяет конвертировать PDF в различные форматы, включая Word, Excel, изображения, HTML-файлы и другие. Также с помощью редактора можно добавлять аннотации и изображения, а также создать буклеты. Sprint PDF Editor обеспечивает достаточный уровень безопасности с помощью встроенной функции шифрования.

Список основных возможностей Sprint PDF Editor: