WinTune — утилита для оптимизации и настройки Windows, которая предоставляет широкий набор функций для улучшения производительности и конфиденциальности системы. Помогает настроить аспекты функционирования ОС: повысить эффективность , конфиденциальность, работу файлового проводника, управлять функциями запуска, отключать службы сбора данных, рекламу и автоматические обновления.

Программа предназначена для пользователей с разным уровнем технических знаний, изменения, которые можно внести с помощью WinTune, значительно улучшают производительность системы и уровень конфиденциальности.

Список основных возможностей WinTune: