WinTune для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.7.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|tranht17
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|1.85 Мб
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WinTune — утилита для оптимизации и настройки Windows, которая предоставляет широкий набор функций для улучшения производительности и конфиденциальности системы. Помогает настроить аспекты функционирования ОС: повысить эффективность , конфиденциальность, работу файлового проводника, управлять функциями запуска, отключать службы сбора данных, рекламу и автоматические обновления.
Программа предназначена для пользователей с разным уровнем технических знаний, изменения, которые можно внести с помощью WinTune, значительно улучшают производительность системы и уровень конфиденциальности.
Список основных возможностей WinTune:
- Настройка конфиденциальности: отключение телеметрии, сбора данных, рекламы, подсказок и веб-поиска.
- Отключение автосоветов и уведомлений поставщика синхронизации, скрытие или отображение системных файлов.
- Настройка системы: отключения спулера печати, режима сна и автоматического обновления Windows.
- Настройка программ, которые запускаются вместе с операционной системой.
- Удаление рекомендаций, уведомлений и недавно открытых элементов из меню «Пуск».
- Создание точек восстановления системы.
- Широкий набор дополнительных настроек для глубокой настройки работы системы.
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