WinTune для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.7.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
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Категория:Настройка, оптимизация
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:1.85 Мб
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WinTune — утилита для оптимизации и настройки Windows, которая предоставляет широкий набор функций для улучшения производительности и конфиденциальности системы. Помогает настроить аспекты функционирования ОС: повысить эффективность , конфиденциальность, работу файлового проводника, управлять функциями запуска, отключать службы сбора данных, рекламу и автоматические обновления.

Программа предназначена для пользователей с разным уровнем технических знаний, изменения, которые можно внести с помощью WinTune, значительно улучшают производительность системы и уровень конфиденциальности.

Список основных возможностей WinTune:

  • Настройка конфиденциальности: отключение телеметрии, сбора данных, рекламы, подсказок и веб-поиска.
  • Отключение автосоветов и уведомлений поставщика синхронизации, скрытие или отображение системных файлов.
  • Настройка системы: отключения спулера печати, режима сна и автоматического обновления Windows.
  • Настройка программ, которые запускаются вместе с операционной системой.
  • Удаление рекомендаций, уведомлений и недавно открытых элементов из меню «Пуск».
  • Создание точек восстановления системы.
  • Широкий набор дополнительных настроек для глубокой настройки работы системы.
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