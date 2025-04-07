izi.TRAVEL – приложение, которое превращает смартфон в личного экскурсовода с более чем 25 000 турами в 2500 городах и 137 странах. С его помощью можно наслаждаться прогулками по городам и музеям и слушать увлекательные рассказы о каждом месте. Благодаря GPS программа автоматически определяет местоположение и запускает соответствующие аудиогиды. В музеях достаточно отсканировать QR-код объекта, чтобы услышать интересную информацию об экспонате.

Также izi.TRAVEL дает возможность создавать собственные маршруты, выбирать достопримечательности, устанавливать удобное время и синхронизировать аудиогиды с календарем. Если в базе данных нет нужных мест, их можно добавить и слушать истории, созданные с помощью ИИ. При необходимости, аудиотуры можно загрузить заранее, чтобы слушать их офлайн.

Список основных возможностей izi.TRAVEL: