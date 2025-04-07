izi.TRAVEL для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.2.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Informap Technology Center
|Категория:
|Путеводители
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|69.58 Мб
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izi.TRAVEL – приложение, которое превращает смартфон в личного экскурсовода с более чем 25 000 турами в 2500 городах и 137 странах. С его помощью можно наслаждаться прогулками по городам и музеям и слушать увлекательные рассказы о каждом месте. Благодаря GPS программа автоматически определяет местоположение и запускает соответствующие аудиогиды. В музеях достаточно отсканировать QR-код объекта, чтобы услышать интересную информацию об экспонате.
Также izi.TRAVEL дает возможность создавать собственные маршруты, выбирать достопримечательности, устанавливать удобное время и синхронизировать аудиогиды с календарем. Если в базе данных нет нужных мест, их можно добавить и слушать истории, созданные с помощью ИИ. При необходимости, аудиотуры можно загрузить заранее, чтобы слушать их офлайн.
Список основных возможностей izi.TRAVEL:
- Аудиотуры по странам, городам, достопримечательностям или ключевым словам.
- Составление маршрута с возможностью добавления собственных мест через Google.
- Визуализация маршрутов, возможность слушать историй во время пеших прогулок, поездок на велосипеде, лодке или машине.
- Оффлайн-режим, чтобы слушать туры без подключения к интернету.
- Режим «Свободная прогулка», который автоматически запускаются истории о ближайших достопримечательностях.
- Работа с QR-кодов в музеях, чтобы прослушать информацию об экспонатах.
- Сравнение аудиогидов по отзывам и рекомендациям редакторов.
- Множество языков для выбора аудиогидов на нужном языке.
- Создание и обмен списками мест или собственными аудиогидами с другими пользователями.
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