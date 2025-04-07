izi.TRAVEL для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:9.2.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Путеводители
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:69.58 Мб
СКАЧАТЬ
izi.TRAVEL скриншот № 1
izi.TRAVEL скриншот № 2
izi.TRAVEL скриншот № 3
izi.TRAVEL скриншот № 4

izi.TRAVEL – приложение, которое превращает смартфон в личного экскурсовода с более чем 25 000 турами в 2500 городах и 137 странах. С его помощью можно наслаждаться прогулками по городам и музеям и слушать увлекательные рассказы о каждом месте. Благодаря GPS программа автоматически определяет местоположение и запускает соответствующие аудиогиды. В музеях достаточно отсканировать QR-код объекта, чтобы услышать интересную информацию об экспонате. 

Также izi.TRAVEL дает возможность создавать собственные маршруты, выбирать достопримечательности, устанавливать удобное время и синхронизировать аудиогиды с календарем. Если в базе данных нет нужных мест, их можно добавить и слушать истории, созданные с помощью ИИ. При необходимости, аудиотуры можно загрузить заранее, чтобы слушать их офлайн.

Список основных возможностей izi.TRAVEL:

  • Аудиотуры по странам, городам, достопримечательностям или ключевым словам.
  • Составление маршрута с возможностью добавления собственных мест через Google.
  • Визуализация маршрутов, возможность слушать историй во время пеших прогулок, поездок на велосипеде, лодке или машине.
  • Оффлайн-режим, чтобы слушать туры без подключения к интернету.
  • Режим «Свободная прогулка», который автоматически запускаются истории о ближайших достопримечательностях.
  • Работа с QR-кодов в музеях, чтобы прослушать информацию об экспонатах.
  • Сравнение аудиогидов по отзывам и рекомендациям редакторов.
  • Множество языков для выбора аудиогидов на нужном языке.
  • Создание и обмен списками мест или собственными аудиогидами с другими пользователями.
ТОП-сегодня раздела "Путеводители"
 

скачать Яндекс.НавигаторЯндекс.Навигатор 6.45

Яндекс.Навигатор – полезное приложение покажет кратчайшую дорогу, учитывая пробки,...

скачать 2GIS2GIS 3.19.9 / 5.51.0.388.25

2GIS (2ГИС) – объединяет в себе возможности справочника и навигатора. Тут вы найдете список...

скачать MAPS.MEMAPS.ME v15.7.71702-googleRelease

MAPS.ME – с бесплатными офлайновыми картами вы всегда сможете проложить маршрут, независимо...

скачать CityGuideCityGuide 12.0.259

Удобные в работе офлайн карты с «пробками» и регулярными корректурами (карты России,...

скачать ROAD LORDS GPSROAD LORDS GPS 3.7.0-76bb09f8c

Бесплатное и полезное приложение для Android-устройств, предназначенное для навигации...

скачать Чикаго путеводительЧикаго путеводитель 13.1.0 (Play)

Чикаго путеводитель - полезное приложение для путешественников, благодаря которому Вы...

Отзывы о программе izi.TRAVEL

Admin

Отзывов о программе izi.TRAVEL 9.2.2 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв