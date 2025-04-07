AudFree Audible Converter для Windows
|Оценка:
|3.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $10.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AudFree
|Категория:
|Утилиты, Плагины
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|19.3 Мб
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AudFree Audible Converter – удобный инструмент для конвертации аудиокниг, полученных через Audible, в различные популярные форматы, такие как MP3, FLAC, M4A, AAC, WAV и др. С помощью приложения можно конвертировать несколько аудиофайлов одновременно с высоким уровенем качества и совместимости с различными устройствами и программами.
Дизайн программы простой и понятный, благодаря чему пользователям легко ориентироваться в приложении и быстро конвертировать файлы.
Список основных возможностей AudFree Audible Converter:
- Конвертация аудиокниг из форматов AA и AAX в MP3, FLAC, M4A, AAC, WAV и др.
- Поддержка массовой обработки файлов, чтобы конвертировать несколько аудиокниг одновременно.
- Высокое качество выходных файлов и поддержка форматов без потерь.
- Интуитивно понятный и простой интерфейс с четким дизайном.
- Совместимость с популярными аудиоформатами, что улучшает совместимость с разными устройствами и приложениями.
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