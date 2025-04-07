AudFree Audible Converter для Windows

Описание
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Оценка: 3.50/5 голосов - 2
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $10.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Утилиты, Плагины
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:19.3 Мб
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AudFree Audible Converter – удобный инструмент для конвертации аудиокниг, полученных через Audible, в различные популярные форматы, такие как MP3, FLAC, M4A, AAC, WAV и др. С помощью приложения можно конвертировать несколько аудиофайлов одновременно с высоким уровенем качества и совместимости с различными устройствами и программами.

Дизайн программы простой и понятный, благодаря чему пользователям легко ориентироваться в приложении и быстро конвертировать файлы. 

Список основных возможностей AudFree Audible Converter:

  • Конвертация аудиокниг из форматов AA и AAX в MP3, FLAC, M4A, AAC, WAV и др.
  • Поддержка массовой обработки файлов, чтобы конвертировать несколько аудиокниг одновременно.
  • Высокое качество выходных файлов и поддержка форматов без потерь.
  • Интуитивно понятный и простой интерфейс с четким дизайном.
  • Совместимость с популярными аудиоформатами, что улучшает совместимость с разными устройствами и приложениями.
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