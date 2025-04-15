RoutineFlow для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.9.87 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|System Two GmbH
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|13.14 Мб
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RoutineFlow — планировщик, разработанный с учётом особенностей людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), а также с расстройствами аутистического спектра. Программа помогает организовать ежедневные дела в чёткую структуру, способствует концентрации и стабильной производительности. Приложение дает возможность составить расписание на день или неделю, разбить задачи на понятные этапы и отследить прогресс.
Встроенные таймеры и визуальные подсказки помогают быстрее входить в состояние фокусировки, минимизировать отвлекающие факторы и удерживать внимание на выполнении задач. Также есть возможность просматривать аналитику по выполненным задачам и результаты формирования привычек, что помогает отслеживать прогресс и при необходимости вносить корректировки.
Основные возможности RoutineFlow:
- Визуальный планировщик задач на день и неделю.
- Возможность разбивать задач на этапы и установить напоминания.
- Инструменты для формирования привычек для людей с СДВГ и аутизмом.
- Геймификация задач, чтобы повысить вовлечённость.
- Встроенные шаблоны рутинных задач (утренний распорядок, учебный режим и т.д.)
- Визуальные подсказки и эмодзи для каждой задачи.
- Уведомления о начале и завершении задач.
- Инструменты анализа слепоты ко времени и поддержка гиперфокусировки.
- Индивидуальные настройки и гибкая адаптация под повседневные задачи.
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Admin
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