RoutineFlow — планировщик, разработанный с учётом особенностей людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), а также с расстройствами аутистического спектра. Программа помогает организовать ежедневные дела в чёткую структуру, способствует концентрации и стабильной производительности. Приложение дает возможность составить расписание на день или неделю, разбить задачи на понятные этапы и отследить прогресс.

Встроенные таймеры и визуальные подсказки помогают быстрее входить в состояние фокусировки, минимизировать отвлекающие факторы и удерживать внимание на выполнении задач. Также есть возможность просматривать аналитику по выполненным задачам и результаты формирования привычек, что помогает отслеживать прогресс и при необходимости вносить корректировки.

Основные возможности RoutineFlow: