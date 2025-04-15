RoutineFlow для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.9.87 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:13.14 Мб
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RoutineFlow — планировщик, разработанный с учётом особенностей людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), а также с расстройствами аутистического спектра. Программа помогает организовать ежедневные дела в чёткую структуру, способствует концентрации и стабильной производительности. Приложение дает возможность составить расписание на день или неделю, разбить задачи на понятные этапы и отследить прогресс.

Встроенные таймеры и визуальные подсказки помогают быстрее входить в состояние фокусировки, минимизировать отвлекающие факторы и удерживать внимание на выполнении задач. Также есть возможность просматривать аналитику по выполненным задачам и результаты формирования привычек, что помогает отслеживать прогресс и при необходимости вносить корректировки.

Основные возможности RoutineFlow:

  • Визуальный планировщик задач на день и неделю.
  • Возможность разбивать задач на этапы и установить напоминания.
  • Инструменты для формирования привычек для людей с СДВГ и аутизмом.
  • Геймификация задач, чтобы повысить вовлечённость.
  • Встроенные шаблоны рутинных задач (утренний распорядок, учебный режим и т.д.)
  • Визуальные подсказки и эмодзи для каждой задачи.
  • Уведомления о начале и завершении задач.
  • Инструменты анализа слепоты ко времени и поддержка гиперфокусировки.
  • Индивидуальные настройки и гибкая адаптация под повседневные задачи.
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