All Call Recorder — приложение для автоматической записи телефонных звонков на устройствах Android. Является удобным способом сохранить важные разговоры без необходимости вручную запускать запись. Автоматически записывает входящие и исходящие звонки, при этом можно выбрать, какие вызовы следует записывать, а какие игнорировать.

Записи сохраняются в формате .caf и легко экспортируются на другие устройства или в облачные хранилища для синхронизации с внешними сервисами. Также пользователи могут прослушивать записи, добавлять к ним заметки и ппересылать через мессенджеры, электронную почту или другие каналы. Среди дополнительных функций есть настройка качества звука, выбор аудиоформата, активация режима записи при встряхивании телефона и установка пароля для защиты конфиденциальной информации.

Список основных возможностей All Call Recorder: