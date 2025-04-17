All Call Recorder для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Starbox
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|10.23 Мб
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All Call Recorder — приложение для автоматической записи телефонных звонков на устройствах Android. Является удобным способом сохранить важные разговоры без необходимости вручную запускать запись. Автоматически записывает входящие и исходящие звонки, при этом можно выбрать, какие вызовы следует записывать, а какие игнорировать.
Записи сохраняются в формате .caf и легко экспортируются на другие устройства или в облачные хранилища для синхронизации с внешними сервисами. Также пользователи могут прослушивать записи, добавлять к ним заметки и ппересылать через мессенджеры, электронную почту или другие каналы. Среди дополнительных функций есть настройка качества звука, выбор аудиоформата, активация режима записи при встряхивании телефона и установка пароля для защиты конфиденциальной информации.
Список основных возможностей All Call Recorder:
- Автоматическая запись входящих и исходящих звонков с выбором игнорируемых вызовов.
- Сохранение записей в формате .caf и экспорт в облачные хранилища.
- Прослушивание, редактирование, добавление заметок к записям
- Отправка аудиофайлов по электронной почте, Bluetooth или через мессенджеры.
- Настройка качества звука и выбор формата кодирования (WAV, MP4, 3GPP, AMR).
- Защита записей с помощью пароля.
- Хранение и организация записей в виде списка и календаря.
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Отзывы о программе All Call Recorder
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