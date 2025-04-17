All Call Recorder для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:10.23 Мб
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All Call Recorder — приложение для автоматической записи телефонных звонков на устройствах Android. Является удобным способом сохранить важные разговоры без необходимости вручную запускать запись. Автоматически записывает входящие и исходящие звонки, при этом можно выбрать, какие вызовы следует записывать, а какие игнорировать. 

Записи сохраняются в формате .caf и легко экспортируются на другие устройства или в облачные хранилища для синхронизации с внешними сервисами. Также пользователи могут прослушивать записи, добавлять к ним заметки и ппересылать через мессенджеры, электронную почту или другие каналы. Среди дополнительных функций есть настройка качества звука, выбор аудиоформата, активация режима записи при встряхивании телефона и установка пароля для защиты конфиденциальной информации.

Список основных возможностей All Call Recorder:

  • Автоматическая запись входящих и исходящих звонков с  выбором игнорируемых вызовов.
  • Сохранение записей в формате .caf и экспорт в облачные хранилища.
  • Прослушивание, редактирование, добавление заметок к записям
  • Отправка аудиофайлов по электронной почте, Bluetooth или через мессенджеры.
  • Настройка качества звука и выбор формата кодирования (WAV, MP4, 3GPP, AMR).
  • Защита записей с помощью пароля.
  • Хранение и организация записей в виде списка и календаря.
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