Resolute для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|23 Build 853 Alpha 2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Rizonesoft
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|82.38 Мб
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Resolute — системное приложение для Windows для обслуживания, оптимизации и устранения неполадок на компьютере. Программа содержит набор инструментов которые дают быстрый доступ к ключевым функциям Windows и сторонним утилитам, разработанным командой Rizonesoft.
Программа обеспечивает удобный запуск встроенных системных инструментов, таких как диспетчер задач, планировщик заданий, редактор реестра, средство очистки диска, оптимизатор, конфигурация системы и командная строка. Кроме стандартных компонентов Windows, в интерфейсе есть утилиты от разработчика для восстановления сетевого подключения или базовой антивирусной защиты. Все элементы сгруппированы логично и запускаются с минимальным количеством действий.
Список основных возможностей Resolute:
- Централизованный доступ к встроенным системным инструментам Windows.
- Запуск диспетчера задач, конфигурации системы (MSConfig), MSInfo, планировщика задач, очистки и оптимизации диска.
- Просмотр информации о системе и настройках аппаратной/программной конфигурации.
- Встроенные утилиты от Rizonesoft для работы с сетевыми проблемами и антивирусной защитой.
- Доступ к инструментам управления установленными программами.
- Упрощённый интерфейс для пользователей с разным уровнем подготовки.
- Возможность регулярного обслуживания и профилактической очистки системы.
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