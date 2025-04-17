Resolute для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:23 Build 853 Alpha 2 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Настройка, оптимизация
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:82.38 Мб
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Resolute скриншот № 1

Resolute — системное приложение для Windows для обслуживания, оптимизации и устранения неполадок на компьютере. Программа содержит набор инструментов которые дают быстрый доступ к ключевым функциям Windows и сторонним утилитам, разработанным командой Rizonesoft.

Программа обеспечивает удобный запуск встроенных системных инструментов, таких как диспетчер задач, планировщик заданий, редактор реестра, средство очистки диска, оптимизатор, конфигурация системы и командная строка. Кроме стандартных компонентов Windows, в интерфейсе есть утилиты от разработчика для восстановления сетевого подключения или базовой антивирусной защиты. Все элементы сгруппированы логично и запускаются с минимальным количеством действий.

Список основных возможностей Resolute:

  • Централизованный доступ к встроенным системным инструментам Windows.
  • Запуск диспетчера задач, конфигурации системы (MSConfig), MSInfo, планировщика задач, очистки и оптимизации диска.
  • Просмотр информации о системе и настройках аппаратной/программной конфигурации.
  • Встроенные утилиты от Rizonesoft для работы с сетевыми проблемами и антивирусной защитой.
  • Доступ к инструментам управления установленными программами.
  • Упрощённый интерфейс для пользователей с разным уровнем подготовки.
  • Возможность регулярного обслуживания и профилактической очистки системы.
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