Resolute — системное приложение для Windows для обслуживания, оптимизации и устранения неполадок на компьютере. Программа содержит набор инструментов которые дают быстрый доступ к ключевым функциям Windows и сторонним утилитам, разработанным командой Rizonesoft.

Программа обеспечивает удобный запуск встроенных системных инструментов, таких как диспетчер задач, планировщик заданий, редактор реестра, средство очистки диска, оптимизатор, конфигурация системы и командная строка. Кроме стандартных компонентов Windows, в интерфейсе есть утилиты от разработчика для восстановления сетевого подключения или базовой антивирусной защиты. Все элементы сгруппированы логично и запускаются с минимальным количеством действий.

Список основных возможностей Resolute: