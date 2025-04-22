MQTT Viewer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.6.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|MQTT Viewer
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|8.3 Мб
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MQTT Viewer — инструмент для мониторинга и анализа обмена сообщениями между устройствами, использующими протокол MQTT (Message Queuing Telemetry Transport). Программа позволяет отслеживать сообщения, передаваемые между компонентами системы «умный дом» и других интернет вещей (IoT). Отображает взаимодействие устройств и передачу данных в режиме реального времени, что дает возможность анализировать логику работы системы и оперативно находить неисправности.
Приложение поддерживает работу с публичными и частными MQTT-брокерами. Для подключения необходимо указать базовые параметры — адрес сервера, порт, имя пользователя, пароль и уникальный идентификатор клиента. После успешной настройки соединения интерфейс отображает список активных подключений, доступных для анализа. По каждому из них можно получить подробную информацию о структуре передаваемых данных. Это делает MQTT Viewer полезным инструментом при разработке, тестировании или технической поддержке проектов с MQTT-протоколом.
Список основных возможностей MQTT Viewer:
- Мониторинг сообщений между устройствами, использующими протокол MQTT.
- Подключение к публичным и частным MQTT-брокерам.
- Отображение активных подключений с возможностью анализа каждого из них.
- Визуализация сообщений, передаваемых между клиентами и брокером в реальном времени.
- Подходит для анализа работы IoT-систем, отладки и технической поддержки.
- Настройка параметров соединения: сервер, порт, логин, пароль, идентификатор клиента.
- Удобный интерфейс с доступом к центральной области просмотра сообщений.
- Помощь в диагностике неисправностей и логике взаимодействия элементов системы.
- Не требует специальных знаний в области программирования или администрирования.
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