MQTT Viewer для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.6.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
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Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:8.3 Мб
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MQTT Viewer скриншот № 1

MQTT Viewer — инструмент для мониторинга и анализа обмена сообщениями между устройствами, использующими протокол MQTT (Message Queuing Telemetry Transport). Программа позволяет отслеживать сообщения, передаваемые между компонентами системы «умный дом» и других интернет вещей (IoT). Отображает взаимодействие устройств и передачу данных в режиме реального времени, что дает возможность анализировать логику работы системы и оперативно находить неисправности.

Приложение поддерживает работу с публичными и частными MQTT-брокерами. Для подключения необходимо указать базовые параметры — адрес сервера, порт, имя пользователя, пароль и уникальный идентификатор клиента. После успешной настройки соединения интерфейс отображает список активных подключений, доступных для анализа. По каждому из них можно получить подробную информацию о структуре передаваемых данных. Это делает MQTT Viewer полезным инструментом при разработке, тестировании или технической поддержке проектов с MQTT-протоколом.

Список основных возможностей MQTT Viewer:

  • Мониторинг сообщений между устройствами, использующими протокол MQTT.
  • Подключение к публичным и частным MQTT-брокерам.
  • Отображение активных подключений с возможностью анализа каждого из них.
  • Визуализация сообщений, передаваемых между клиентами и брокером в реальном времени.
  • Подходит для анализа работы IoT-систем, отладки и технической поддержки.
  • Настройка параметров соединения: сервер, порт, логин, пароль, идентификатор клиента.
  • Удобный интерфейс с доступом к центральной области просмотра сообщений.
  • Помощь в диагностике неисправностей и логике взаимодействия элементов системы.
  • Не требует специальных знаний в области программирования или администрирования.
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