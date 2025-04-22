MQTT Viewer — инструмент для мониторинга и анализа обмена сообщениями между устройствами, использующими протокол MQTT (Message Queuing Telemetry Transport). Программа позволяет отслеживать сообщения, передаваемые между компонентами системы «умный дом» и других интернет вещей (IoT). Отображает взаимодействие устройств и передачу данных в режиме реального времени, что дает возможность анализировать логику работы системы и оперативно находить неисправности.

Приложение поддерживает работу с публичными и частными MQTT-брокерами. Для подключения необходимо указать базовые параметры — адрес сервера, порт, имя пользователя, пароль и уникальный идентификатор клиента. После успешной настройки соединения интерфейс отображает список активных подключений, доступных для анализа. По каждому из них можно получить подробную информацию о структуре передаваемых данных. Это делает MQTT Viewer полезным инструментом при разработке, тестировании или технической поддержке проектов с MQTT-протоколом.

Список основных возможностей MQTT Viewer: