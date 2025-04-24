HEIC Converter — конвертер для преобразования изображений из формата HEIC в более универсальные форматы, такие как JPG и PNG. Программа предлагает простое решение для пакетной обработки фотографий при переносе фотоархивов с iPhone на другие устройства или при подготовке изображений для публикации, отправки или редактировании в сторонних программах.

Приложение не работает с отдельными файлами, необходимо выбрать папку с изображениями в формате HEIC и нужный формат изображений: JPG, PNG или оба варианта одновременно. Также предусмотрена функция уменьшения размера изображений и функция отмены конвертации, если выбрана неправильная папка.

Список основных возможностей HEIC Converter: