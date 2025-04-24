HEIC Converter для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:0.2.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:42.78 Мб
СКАЧАТЬ
HEIC Converter скриншот № 1
HEIC Converter скриншот № 2

HEIC Converter — конвертер для преобразования изображений из формата HEIC в более универсальные форматы, такие как JPG и PNG. Программа предлагает простое решение для пакетной обработки фотографий при переносе фотоархивов с iPhone на другие устройства или при подготовке изображений для публикации, отправки или редактировании в сторонних программах.

Приложение не работает с отдельными файлами, необходимо выбрать папку с изображениями в формате HEIC и нужный формат изображений: JPG, PNG или оба варианта одновременно. Также предусмотрена функция уменьшения размера изображений и функция отмены конвертации, если выбрана неправильная папка.

Список основных возможностей HEIC Converter:

  • Преобразование изображений из формата HEIC в форматы JPG, PNG или оба одновременно.
  • Пакетная обработка файлов, конвертация целых папок с изображениями.
  • Предварительный просмотр списка совместимых для конвертации изображений.
  • Возможность изменения размера изображений перед началом преобразования.
  • Поддержка отмены процесса в любое время до завершения.
  • Идеально при работе с большими фотоархивами.
  • Не требует подключения к интернету для работы.
ТОП-сегодня раздела "Конверторы"
 

скачать Format FactoryFormat Factory 5.17.0

Format Factory - универсальный и многофункциональный мультимедийный конвертер на все случаи...

скачать Adobe PhotoshopAdobe Photoshop CC 2023 24.7

Adobe Photoshop - художники, работающие в области компьютерного дизайна, могут бесконечно...

скачать XnViewXnView 2.52.1 Standard

XnView - бесплатный аналог ACDSee, который предоставляет все необходимые инструменты для...

скачать IrfanViewIrfanView 4.70

IrfanView - бесплатный просмотрщик и редактор изображений, с поддержкой большого количества...

скачать HEIC Converter FreeHEIC Converter Free 1.7.0

Бесплатный, простой инструмент для преобразования HEIC/HEIF фото в более распространенные...

скачать HEIC to JPG ConverterHEIC to JPG Converter 13.3

Простой в использовании инструмент для конвертирования изображений HEIC/HEIF с вашего...

Отзывы о программе HEIC Converter

Admin

Отзывов о программе HEIC Converter 0.2.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв