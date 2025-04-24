HEIC Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.2.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|chambj
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|42.78 Мб
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HEIC Converter — конвертер для преобразования изображений из формата HEIC в более универсальные форматы, такие как JPG и PNG. Программа предлагает простое решение для пакетной обработки фотографий при переносе фотоархивов с iPhone на другие устройства или при подготовке изображений для публикации, отправки или редактировании в сторонних программах.
Приложение не работает с отдельными файлами, необходимо выбрать папку с изображениями в формате HEIC и нужный формат изображений: JPG, PNG или оба варианта одновременно. Также предусмотрена функция уменьшения размера изображений и функция отмены конвертации, если выбрана неправильная папка.
Список основных возможностей HEIC Converter:
- Преобразование изображений из формата HEIC в форматы JPG, PNG или оба одновременно.
- Пакетная обработка файлов, конвертация целых папок с изображениями.
- Предварительный просмотр списка совместимых для конвертации изображений.
- Возможность изменения размера изображений перед началом преобразования.
- Поддержка отмены процесса в любое время до завершения.
- Идеально при работе с большими фотоархивами.
- Не требует подключения к интернету для работы.
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