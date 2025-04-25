NetIP — утилита, которая помогает быстро получить информацию о текущем сетевом подключении компьютера. Предоставляет пользователю ключевые сетевые данные в удобной и понятной форме без необходимости глубоко погружаться в системные настройки. Программа предназначена для пользователей, которым важно быстро получить доступ к своим публичным IP-адресам и параметрам активных сетевых интерфейсов.

После запуска NetIP автоматически определяет и отображает IPv4- и IPv6-адреса устройства, список сетевых адаптеров, включая Ethernet, Wi-Fi и другие интерфейсы. А также информацию о типе адаптеров, скорости соединения и базовых параметрах, что позволяет оценить работу сетевого оборудования. Программа ориентирована на пользователей с разным уровнем подготовки и будет полезна в личном и рабочем окружении.

Основные возможности NetIP: