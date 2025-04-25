NetIP для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.4.0 Alpha | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|aigl0n
|Категория:
|Мониторинг
|Загрузок (сегодня/всего):
|7 / 7 | Статистика
|Размер:
|6.64 Мб
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NetIP — утилита, которая помогает быстро получить информацию о текущем сетевом подключении компьютера. Предоставляет пользователю ключевые сетевые данные в удобной и понятной форме без необходимости глубоко погружаться в системные настройки. Программа предназначена для пользователей, которым важно быстро получить доступ к своим публичным IP-адресам и параметрам активных сетевых интерфейсов.
После запуска NetIP автоматически определяет и отображает IPv4- и IPv6-адреса устройства, список сетевых адаптеров, включая Ethernet, Wi-Fi и другие интерфейсы. А также информацию о типе адаптеров, скорости соединения и базовых параметрах, что позволяет оценить работу сетевого оборудования. Программа ориентирована на пользователей с разным уровнем подготовки и будет полезна в личном и рабочем окружении.
Основные возможности NetIP:
- Быстрый мониторинг публичных IPv4- и IPv6-адресов устройства.
- Информация о сетевых интерфейсах: тип подключения, скорость, метрики IP.
- Работа с Ethernet, Wi-Fi и другими активными сетевыми адаптерами.
- Компактный пользовательский интерфейс, размещённый в системном трее.
- Поддержка портативного режима без необходимости установки.
- Подходит для диагностики сети и начального анализа подключений.
- Актуальная информация в один клик без переходов в системные настройки.
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