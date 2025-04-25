NetIP для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.4.0 Alpha | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
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Категория:Мониторинг
Загрузок (сегодня/всего):7 / 7 | Статистика
Размер:6.64 Мб
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NetIP — утилита, которая помогает быстро получить информацию о текущем сетевом подключении компьютера. Предоставляет пользователю ключевые сетевые данные в удобной и понятной форме без необходимости глубоко погружаться в системные настройки. Программа предназначена для пользователей, которым важно быстро получить доступ к своим публичным IP-адресам и параметрам активных сетевых интерфейсов.

После запуска NetIP автоматически определяет и отображает IPv4- и IPv6-адреса устройства, список сетевых адаптеров, включая Ethernet, Wi-Fi и другие интерфейсы. А также информацию о типе адаптеров, скорости соединения и базовых параметрах, что позволяет оценить работу сетевого оборудования. Программа ориентирована на пользователей с разным уровнем подготовки и будет полезна в личном и рабочем окружении.

Основные возможности NetIP:

  • Быстрый мониторинг публичных IPv4- и IPv6-адресов устройства.
  • Информация о сетевых интерфейсах: тип подключения, скорость, метрики IP.
  • Работа с Ethernet, Wi-Fi и другими активными сетевыми адаптерами.
  • Компактный пользовательский интерфейс, размещённый в системном трее.
  • Поддержка портативного режима без необходимости установки.
  • Подходит для диагностики сети и начального анализа подключений.
  • Актуальная информация в один клик без переходов в системные настройки.
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