Philosophical Terms для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.0.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
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Размер:15.32 Мб
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Philosophical Terms офлайн-словарь, который содержит более 4000 терминов из различных областей философии. Предназначен для студентов, изучающих философские дисциплины, и специалистов, которым нужна оперативная терминологическая поддержка. Программа работает без подключения к Интернету, термины дополнены иллюстрирациями, есть голосовй поиск.   

Приложение охватывает фундаментальные направления философии, в том числе натурфилософию, моральную философию и метафизику. Пользователи могут ознакомиться с терминологией, связанной с философскими концепциями бытия, познания, этики, логики и других областей. Словарь также затрагивает исторический и понятийный контекст возникновения философских категорий.

Список основных возможностей Philosophical Terms:

  • Включает более 4000 философских терминов и понятий.
  • Работает без подключения к интернету.
  • Расширенный поиск с функцией автозаполнения при вводе и голосовой поиск.
  • Иллюстрации определений для лучшего понимания.
  • Термины по натурфилософии, этики, логики, метафизики, теории познания и другие.
  • Информация изложена в структурированном и понятном виде.
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