Philosophical Terms для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.0.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|99 Dictionaries: The world of terms
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|15.32 Мб
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Philosophical Terms — офлайн-словарь, который содержит более 4000 терминов из различных областей философии. Предназначен для студентов, изучающих философские дисциплины, и специалистов, которым нужна оперативная терминологическая поддержка. Программа работает без подключения к Интернету, термины дополнены иллюстрирациями, есть голосовй поиск.
Приложение охватывает фундаментальные направления философии, в том числе натурфилософию, моральную философию и метафизику. Пользователи могут ознакомиться с терминологией, связанной с философскими концепциями бытия, познания, этики, логики и других областей. Словарь также затрагивает исторический и понятийный контекст возникновения философских категорий.
Список основных возможностей Philosophical Terms:
- Включает более 4000 философских терминов и понятий.
- Работает без подключения к интернету.
- Расширенный поиск с функцией автозаполнения при вводе и голосовой поиск.
- Иллюстрации определений для лучшего понимания.
- Термины по натурфилософии, этики, логики, метафизики, теории познания и другие.
- Информация изложена в структурированном и понятном виде.
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