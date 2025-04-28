Philosophical Terms — офлайн-словарь, который содержит более 4000 терминов из различных областей философии. Предназначен для студентов, изучающих философские дисциплины, и специалистов, которым нужна оперативная терминологическая поддержка. Программа работает без подключения к Интернету, термины дополнены иллюстрирациями, есть голосовй поиск.

Приложение охватывает фундаментальные направления философии, в том числе натурфилософию, моральную философию и метафизику. Пользователи могут ознакомиться с терминологией, связанной с философскими концепциями бытия, познания, этики, логики и других областей. Словарь также затрагивает исторический и понятийный контекст возникновения философских категорий.

Список основных возможностей Philosophical Terms: