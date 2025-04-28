Portable Slimjet для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|46.0.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|FlashPeak, Inс.
|Категория:
|Браузеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|345 Кб
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Portable Slimjet — портативный веб-браузер, представляет собой облегчённый и переносимый просмотрщик на движке Chromium. Разработан для пользователей, которым нужен надёжный и функциональный браузер без установки на конкретное устройство. Приложение можно запускать с внешних носителей, при сохранении его настроек, закладок и предпочтений.
Браузер сочетат в себе простой и понятный интерфейс с высокой производительностью и функциональностью. Предоставляет все основные возможности современных браузеров: поддержка вкладок, встроенный загрузчик файлов, инструменты конфиденциальности и визуальные настройки. Также доступны дополнительные функции, такие как боковая панель, управление избранным и автоматическое масштабирование изображений.
Список основных возможностей Portable Slimjet:
- Работа без установки: полностью портативный формат для запуска с внешнего накопителя.
- Основан на базе Chromium и обеспечивает совместимость с современными веб-стандартами.
- Минималистичный и понятный интерфейс, удобный для пользователей с любым уровнем подготовки.
- Поддержка вкладок и быстрый доступ к функциям через упорядоченные меню.
- Встроенный загрузчик файлов с удобным отслеживанием текущих загрузок.
- Возможность изменения размеров изображений прямо в браузере.
- Наличие боковой панели и инструментов для работы с избранным.
- Встроенные функции защиты конфиденциальности для безопасности.
- Сохранение пользовательских настроек и данных между сеансами работы.
- Отсутствие следов в системе при переносе между устройствами.
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Admin
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