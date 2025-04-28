Portable Slimjet — портативный веб-браузер, представляет собой облегчённый и переносимый просмотрщик на движке Chromium. Разработан для пользователей, которым нужен надёжный и функциональный браузер без установки на конкретное устройство. Приложение можно запускать с внешних носителей, при сохранении его настроек, закладок и предпочтений.

Браузер сочетат в себе простой и понятный интерфейс с высокой производительностью и функциональностью. Предоставляет все основные возможности современных браузеров: поддержка вкладок, встроенный загрузчик файлов, инструменты конфиденциальности и визуальные настройки. Также доступны дополнительные функции, такие как боковая панель, управление избранным и автоматическое масштабирование изображений.

Список основных возможностей Portable Slimjet: