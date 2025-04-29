Hardware (mechanical) — база технических терминов, которые охватывают широкий спектр понятий из машиностроения, электротехники и кораблестроения. Предоставляет пользователю точные и структурированные определения ключевых терминов устройства машин, элементов конструкций, а также принципов действия технических узлов и агрегатов. Приложение удобно использовать в образовательных целях, для подготовки к экзаменам или как вспомогательный инструмент при проектных и ремонтных работах.

В программе реализованы функции быстрого поиска, голосовой поиск и автозаполнение по мере ввода. База данных полностью автономна и не требует подключения к интернету. Определения сопровождаются пояснениями, изображениями и примерами.

Список основных возможностей Hardware (mechanical):