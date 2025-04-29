Hardware (mechanical) для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.8.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:15.26 Мб
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Hardware (mechanical) — база технических терминов, которые охватывают широкий спектр понятий из машиностроения, электротехники и кораблестроения. Предоставляет пользователю точные и структурированные определения ключевых терминов устройства машин, элементов конструкций, а также принципов действия технических узлов и агрегатов. Приложение удобно использовать в образовательных целях, для подготовки к экзаменам или как вспомогательный инструмент при проектных и ремонтных работах.

В программе реализованы функции быстрого поиска, голосовой поиск и автозаполнение по мере ввода. База данных полностью автономна и не требует подключения к интернету. Определения сопровождаются пояснениями, изображениями и примерами.

Список основных возможностей Hardware (mechanical):

  • Более 4000 технических терминов с определениями.
  • Термины из машиностроения, электротехники и судостроения.
  • Работа в офлайн-режиме без доступа к Интернету.
  • Встроенный поиск с автозаполнением и голосовой поиск.
  • Разработано для инженеров, студентов, преподавателей и специалистов.
  • Удобный интерфейс, компактный размер и низкие системные требования.
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Отзывы о программе Hardware (mechanical)

Admin

Отзывов о программе Hardware (mechanical) 3.8.6 пока нет, можете добавить...

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