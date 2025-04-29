Hardware (mechanical) для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.8.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|99 Dictionaries: The world of terms
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|15.26 Мб
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Hardware (mechanical) — база технических терминов, которые охватывают широкий спектр понятий из машиностроения, электротехники и кораблестроения. Предоставляет пользователю точные и структурированные определения ключевых терминов устройства машин, элементов конструкций, а также принципов действия технических узлов и агрегатов. Приложение удобно использовать в образовательных целях, для подготовки к экзаменам или как вспомогательный инструмент при проектных и ремонтных работах.
В программе реализованы функции быстрого поиска, голосовой поиск и автозаполнение по мере ввода. База данных полностью автономна и не требует подключения к интернету. Определения сопровождаются пояснениями, изображениями и примерами.
Список основных возможностей Hardware (mechanical):
- Более 4000 технических терминов с определениями.
- Термины из машиностроения, электротехники и судостроения.
- Работа в офлайн-режиме без доступа к Интернету.
- Встроенный поиск с автозаполнением и голосовой поиск.
- Разработано для инженеров, студентов, преподавателей и специалистов.
- Удобный интерфейс, компактный размер и низкие системные требования.
Офлайн-приложение, включает более 4000 философских понятий с примерами и пояснениями....
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Отзывы о программе Hardware (mechanical)
Admin
Отзывов о программе Hardware (mechanical) 3.8.6 пока нет, можете добавить...