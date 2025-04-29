Blaiz Tools для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.00.2680 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
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Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:1.79 Мб
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Blaiz Tools — набор вспомогательных утилит для выполнения различных рутинных задач, связанных с обработкой изображений, форматированием текста и настройкой пользовательского интерфейса. В программе собраны конкретные функции, необходимые в повседневной работе контент-менеджерам, разработчикам, фотографам и техническим пользователям. Особенностью Blaiz Tools является возможность локального выполнения всех операций, что обеспечивает конфиденциальность и исключает необходимость загрузки данных на сторонние серверы.

Управления функциями проходит с использованием мыши и ориентировано на пользователей, которые предпочитают графический интерфейс командной строке. В приложении собраны инструменты для изменения размеров изображений, оптимизации качества, выбора формата и сжатия файлов. Также предлагаются функции очистки текста от лишних пробелов, невидимых символов и дубликатов строк, ведения журналов изменений и работы с буфером обмена. Дополнительно поддерживается создание установочных пакетов, что актуально для разработчиков.

Список основных возможностей Blaiz Tools:

  • Редактирование изображений, сжатие и конвертация графических файлов в другие форматы.
  • Очистка текста от пробелов, невидимых символов и дублирующихся строк.
  • Поддержка работы с буфером обмена.
  • Создание установочных пакетов для разработчиков.
  • Адаптируемый интерфейс с возможностью настройки.
  • Локальная обработка данных без передачи файлов на сторонние серверы.
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