Blaiz Tools — набор вспомогательных утилит для выполнения различных рутинных задач, связанных с обработкой изображений, форматированием текста и настройкой пользовательского интерфейса. В программе собраны конкретные функции, необходимые в повседневной работе контент-менеджерам, разработчикам, фотографам и техническим пользователям. Особенностью Blaiz Tools является возможность локального выполнения всех операций, что обеспечивает конфиденциальность и исключает необходимость загрузки данных на сторонние серверы.

Управления функциями проходит с использованием мыши и ориентировано на пользователей, которые предпочитают графический интерфейс командной строке. В приложении собраны инструменты для изменения размеров изображений, оптимизации качества, выбора формата и сжатия файлов. Также предлагаются функции очистки текста от лишних пробелов, невидимых символов и дубликатов строк, ведения журналов изменений и работы с буфером обмена. Дополнительно поддерживается создание установочных пакетов, что актуально для разработчиков.

Список основных возможностей Blaiz Tools: