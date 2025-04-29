Blaiz Tools для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.00.2680 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Blaiz Enterprises
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|1.79 Мб
|СКАЧАТЬ
Blaiz Tools — набор вспомогательных утилит для выполнения различных рутинных задач, связанных с обработкой изображений, форматированием текста и настройкой пользовательского интерфейса. В программе собраны конкретные функции, необходимые в повседневной работе контент-менеджерам, разработчикам, фотографам и техническим пользователям. Особенностью Blaiz Tools является возможность локального выполнения всех операций, что обеспечивает конфиденциальность и исключает необходимость загрузки данных на сторонние серверы.
Управления функциями проходит с использованием мыши и ориентировано на пользователей, которые предпочитают графический интерфейс командной строке. В приложении собраны инструменты для изменения размеров изображений, оптимизации качества, выбора формата и сжатия файлов. Также предлагаются функции очистки текста от лишних пробелов, невидимых символов и дубликатов строк, ведения журналов изменений и работы с буфером обмена. Дополнительно поддерживается создание установочных пакетов, что актуально для разработчиков.
Список основных возможностей Blaiz Tools:
- Редактирование изображений, сжатие и конвертация графических файлов в другие форматы.
- Очистка текста от пробелов, невидимых символов и дублирующихся строк.
- Поддержка работы с буфером обмена.
- Создание установочных пакетов для разработчиков.
- Адаптируемый интерфейс с возможностью настройки.
- Локальная обработка данных без передачи файлов на сторонние серверы.
XnView - бесплатный аналог ACDSee, который предоставляет все необходимые инструменты для...
Adobe Photoshop - художники, работающие в области компьютерного дизайна, могут бесконечно...
Format Factory - универсальный и многофункциональный мультимедийный конвертер на все случаи...
IrfanView - бесплатный просмотрщик и редактор изображений, с поддержкой большого количества...
Бесплатный, простой инструмент для преобразования HEIC/HEIF фото в более распространенные...
Простой в использовании инструмент для конвертирования изображений HEIC/HEIF с вашего...
Отзывы о программе Blaiz Tools
Admin
Отзывов о программе Blaiz Tools 1.00.2680 пока нет, можете добавить...