JR: изучаем Java — обучающее приложение для пользователей, которые хотят освоить язык программирования Java с нуля. Система обучения построена таким образом, чтобы пользователь мог проходить курс в удобное для него время и с любого устройства, организована в виде квестов, каждый из которых включает набор уровней с лекциями и практическими задачами.

Обучающий курс содержит 1200 задач разной сложности и 600 лекций, охватывает спектр тем от базовых конструкций Java до написания простых приложений и игр. Прогресс пользователя сохраняется, что дает возможность вернуться к изучению материала в любой момент. Все выполненные задания автоматически отправляются на проверку, благодаря чему пользователь сразу получает оценку результатов своей работы. Дополнительно реализован раздел помощи, где можно задать вопрос и получить поддержку от других участников курса или разработчиков.

Список основных возможностей приложения JR: изучаем Java: