JR: изучаем Java для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.78 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|HiTech Rush Inc
|Категория:
|Программирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|12.91 Мб
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JR: изучаем Java — обучающее приложение для пользователей, которые хотят освоить язык программирования Java с нуля. Система обучения построена таким образом, чтобы пользователь мог проходить курс в удобное для него время и с любого устройства, организована в виде квестов, каждый из которых включает набор уровней с лекциями и практическими задачами.
Обучающий курс содержит 1200 задач разной сложности и 600 лекций, охватывает спектр тем от базовых конструкций Java до написания простых приложений и игр. Прогресс пользователя сохраняется, что дает возможность вернуться к изучению материала в любой момент. Все выполненные задания автоматически отправляются на проверку, благодаря чему пользователь сразу получает оценку результатов своей работы. Дополнительно реализован раздел помощи, где можно задать вопрос и получить поддержку от других участников курса или разработчиков.
Список основных возможностей приложения JR: изучаем Java:
- Обучение Java с нуля до уверенного уровня.
- Более 1200 заданий и 600 теоретических лекций по ключевым темам.
- Геймифицированная система обучения для вовлечённости.
- Автоматическая проверка решений и обратная связь.
- Поддержка пользователей через встроенный форум.
- Инструменты автоподстановки и подсказок для ускоренного набора кода.
- Возможность изучать материал в удобное время и из любого места.
- Мини-проекты и игровые задачи для закрепления навыков.
- Простой и интуитивно понятный интерфейс.
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