JR: изучаем Java для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.78 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Программирование
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:12.91 Мб
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JR: изучаем Java — обучающее приложение для пользователей, которые хотят освоить язык программирования Java с нуля. Система обучения построена таким образом, чтобы пользователь мог проходить курс в удобное для него время и с любого устройства, организована в виде квестов, каждый из которых включает набор уровней с лекциями и практическими задачами.

Обучающий курс содержит 1200 задач разной сложности и 600 лекций, охватывает спектр тем от базовых конструкций Java до написания простых приложений и игр. Прогресс пользователя сохраняется, что дает возможность вернуться к изучению материала в любой момент. Все выполненные задания автоматически отправляются на проверку, благодаря чему пользователь сразу получает оценку результатов своей работы. Дополнительно реализован раздел помощи, где можно задать вопрос и получить поддержку от других участников курса или разработчиков.

Список основных возможностей приложения JR: изучаем Java:

  • Обучение Java с нуля до уверенного уровня.
  • Более 1200 заданий и 600 теоретических лекций по ключевым темам.
  • Геймифицированная система обучения для вовлечённости.
  • Автоматическая проверка решений и обратная связь.
  • Поддержка пользователей через встроенный форум.
  • Инструменты автоподстановки и подсказок для ускоренного набора кода.
  • Возможность изучать материал в удобное время и из любого места.
  • Мини-проекты и игровые задачи для закрепления навыков.
  • Простой и интуитивно понятный интерфейс.
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