Next AI - No limit to ask для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.101 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:20.85 Мб
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Next AI - No limit to ask — интеллектуальный помощник на основе ChatGPT, помогает выполнять разнообразные задания из повседневной жизни, работі или для развлечений. Дает удобный и быстрый доступ к таким инструментам, как создание текстов, переводы, подбор фильмов и музыки, психологическая поддержка, подбор рецептов и многое другое.

Программа ориентирована на пользователей, которым нужно автоматизацировать рутинные задачи, сгенерировать идей, получить справочную информацию или поговорить на свободные темы. Обеспечивает поддержку большинства языков, сохраняет истории переписок и гарантирует конфедициальность.

Список основных возможностей NextAI - No limit to ask:

  • Нет ограничений на количество запросов и ответов.
  • Стабильно работает и быстро отвечает.
  • Сохраняет истории переписок, чтобы была возможность вернуться к диалогам.
  • Переводит текстов на большинство языков мира.
  • Пишет статьи, посты, эссе, сценарии или стихи.
  • Умеет подбирать фильмы или музыку на основе предпочтений пользователя.
  • Может проводить  психологические консультации.
  • Подбирает рецепты из разных кухонь мира.
  • Умеет вести диалоги на свободные темы.
  • Умеет адаптироваться под культурный контекст пользователя.
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