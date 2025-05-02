Next AI - No limit to ask для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.101 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|GPT AI Technology Co., Ltd.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|20.85 Мб
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Next AI - No limit to ask — интеллектуальный помощник на основе ChatGPT, помогает выполнять разнообразные задания из повседневной жизни, работі или для развлечений. Дает удобный и быстрый доступ к таким инструментам, как создание текстов, переводы, подбор фильмов и музыки, психологическая поддержка, подбор рецептов и многое другое.
Программа ориентирована на пользователей, которым нужно автоматизацировать рутинные задачи, сгенерировать идей, получить справочную информацию или поговорить на свободные темы. Обеспечивает поддержку большинства языков, сохраняет истории переписок и гарантирует конфедициальность.
Список основных возможностей NextAI - No limit to ask:
- Нет ограничений на количество запросов и ответов.
- Стабильно работает и быстро отвечает.
- Сохраняет истории переписок, чтобы была возможность вернуться к диалогам.
- Переводит текстов на большинство языков мира.
- Пишет статьи, посты, эссе, сценарии или стихи.
- Умеет подбирать фильмы или музыку на основе предпочтений пользователя.
- Может проводить психологические консультации.
- Подбирает рецепты из разных кухонь мира.
- Умеет вести диалоги на свободные темы.
- Умеет адаптироваться под культурный контекст пользователя.
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