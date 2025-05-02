Crapfixer — утилита для настройки и очистки Windows, дает возможность удалить ненужные компоненты, оптимизировать системные параметры и повысить уровень конфиденциальности. Предлагает широкий набор функций для управления предустановленным программным обеспечением, очистки остаточных файлов, настройки пользовательского интерфейса и отключения элементов телеметрии.

Программа дает доступ к параметрам, которые обычно скрыты в системных меню или требуют ручного вмешательства в системный реестр. С помощью Crapfixer можно заметно ускорить работу системы, снизить использование ресурсов, удалить неиспользуемые компоненты и повысить уровень приватности. При необходимости внессенные изменения можно легко отменить.

Список основных возможностей Crapfixer: