Crapfixer для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.23 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Настройка, оптимизация
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Размер:146 Кб
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Crapfixer скриншот № 1

Crapfixer — утилита для настройки и очистки Windows, дает возможность удалить ненужные компоненты, оптимизировать системные параметры и повысить уровень конфиденциальности. Предлагает широкий набор функций для управления предустановленным программным обеспечением, очистки остаточных файлов, настройки пользовательского интерфейса и отключения элементов телеметрии.

Программа дает доступ к параметрам, которые обычно скрыты в системных меню или требуют ручного вмешательства в системный реестр. С помощью Crapfixer можно заметно ускорить работу системы, снизить использование ресурсов, удалить неиспользуемые компоненты и повысить уровень приватности. При необходимости внессенные изменения можно легко отменить.

Список основных возможностей Crapfixer:

  • Очистка от временных и остаточных файлов в системе.
  • Возможность отключить предустановленные приложения и компоненты Windows и рекламу.
  • Очистка истории действий, данных местоположения и телеметрической информации.
  • Отключение прозрачности, изменение поведения панели задач, раскрытие полного контекстного меню.
  • Отключение системных служб, которые замедляют работу системы.
  • Отключение визуальных эффектов и игровых функций.
  • Быстрый доступ к системным параметрам и отключение рекомендаций.
  • Поддержка функции отката изменений при необходимости.
  • Минимальные системные требования и невысокое потребление ресурсов.
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