Crapfixer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.23 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Builtbybel
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|146 Кб
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Crapfixer — утилита для настройки и очистки Windows, дает возможность удалить ненужные компоненты, оптимизировать системные параметры и повысить уровень конфиденциальности. Предлагает широкий набор функций для управления предустановленным программным обеспечением, очистки остаточных файлов, настройки пользовательского интерфейса и отключения элементов телеметрии.
Программа дает доступ к параметрам, которые обычно скрыты в системных меню или требуют ручного вмешательства в системный реестр. С помощью Crapfixer можно заметно ускорить работу системы, снизить использование ресурсов, удалить неиспользуемые компоненты и повысить уровень приватности. При необходимости внессенные изменения можно легко отменить.
Список основных возможностей Crapfixer:
- Очистка от временных и остаточных файлов в системе.
- Возможность отключить предустановленные приложения и компоненты Windows и рекламу.
- Очистка истории действий, данных местоположения и телеметрической информации.
- Отключение прозрачности, изменение поведения панели задач, раскрытие полного контекстного меню.
- Отключение системных служб, которые замедляют работу системы.
- Отключение визуальных эффектов и игровых функций.
- Быстрый доступ к системным параметрам и отключение рекомендаций.
- Поддержка функции отката изменений при необходимости.
- Минимальные системные требования и невысокое потребление ресурсов.
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