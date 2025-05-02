ExpressVPN для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $12.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|12.101.0.45 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ExpressVPN
|Категория:
|Анонимайзеры, VPN
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|96.09 Мб
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ExpressVPN — программа для безопасных VPN-соединений, разработанная для операционных систем Windows. Сервис обеспечивает стабильный и быстрый доступ к интернету через защищённые серверы, расположенные в разных странах. Обеспечивает конфиденциальность, обходит географические ограничения и гарантирует дополнительную безопасность при передаче данных.
Приложение с простым интерфейсом и не требует от пользователя технической подготовки. После подключения создается зашифрованное соединение, которое снижает риск перехвата данных и обеспечивает анонимность при посещении сайтов. Одну учётную запись можно использовать на нескольких устройствах, список доступных серверов постоянно обновляется, что делает работу стабильной и обеспечивает высокую скорость соединения.
Список основных возможностей ExpressVPN:
- Обеспечивает защищенные и анонимные интернет-соединения.
- Обеспечивает доступ к серверам с возможностью выбора региона.
- Обходит региональные ограничения для доступа к контенту.
- Поддерживает протоколы безопасности, в том числе OpenVPN, Lightway.
- Работает на нескольких устройствах под одной учётной записью.
- Минимальная нагрузка на систему и высокая скорость соединения.
- Интуитивно понятный интерфейс, не требующий технических навыков.
- Защита от утечек DNS и функция автоматического аварийного отключения (Kill Switch).
- Обновляемая база серверов и техническая поддержка пользователей.
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