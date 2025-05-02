ExpressVPN для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $12.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:12.101.0.45 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Анонимайзеры, VPN
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:96.09 Мб
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ExpressVPN — программа для безопасных VPN-соединений, разработанная для операционных систем Windows. Сервис обеспечивает стабильный и быстрый доступ к интернету через защищённые серверы, расположенные в разных странах. Обеспечивает конфиденциальность, обходит географические ограничения и гарантирует дополнительную безопасность при передаче данных.

Приложение с простым интерфейсом и не требует от пользователя технической подготовки. После подключения создается зашифрованное соединение, которое снижает риск перехвата данных и обеспечивает анонимность при посещении сайтов. Одну учётную запись можно использовать на нескольких устройствах, список доступных серверов постоянно обновляется, что делает работу стабильной и обеспечивает высокую скорость соединения.

Список основных возможностей ExpressVPN:

  • Обеспечивает защищенные и анонимные интернет-соединения.
  • Обеспечивает доступ к серверам с возможностью выбора региона.
  • Обходит региональные ограничения для доступа к контенту.
  • Поддерживает протоколы безопасности, в том числе OpenVPN, Lightway.
  • Работает на нескольких устройствах под одной учётной записью.
  • Минимальная нагрузка на систему и высокая скорость соединения.
  • Интуитивно понятный интерфейс, не требующий технических навыков.
  • Защита от утечек DNS и функция автоматического аварийного отключения (Kill Switch).
  • Обновляемая база серверов и техническая поддержка пользователей.
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