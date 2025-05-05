Learn C++ для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.2.60 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Программирование
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:24.18 Мб
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Learn C++ — обучающее приложение для тех, кто хочет изучить язык программирования C++ с нуля или углубить уже имеющиеся знания. Программа содержит учебные материалы, интерактивные уроки, примеры кода с пояснениями, а также проверочные вопросы и тесты, чтобы закрепить пройденный материал. 

Является удобной платформой для систематического изучения языка C++ без необходимости обращаться к дополнительным источникам. Все материалы доступны в одном приложении, интерфейс адаптирован для пользователей с разным уровнем подготовки и предлагает материалы для начинающих и опытных программистов.

Список основных возможностей Learn C++:

  • Учебные материалы по языку программирования C++.
  • Более 100 примеров программ с комментариями.
  • Вопросы, тесты и ответы для закрепления теории
  • Подборка вопросов для подготовки к тестам и собеседованиям.
  • Обучение для начального и продвинутого уровня подготовки.
  • Простой и понятный пользовательский интерфейс.
  • Работает в автономном режиме без подключения к Интернету.
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