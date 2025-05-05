Learn C++ для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.2.60 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Coding and Programming
|Категория:
|Программирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|24.18 Мб
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Learn C++ — обучающее приложение для тех, кто хочет изучить язык программирования C++ с нуля или углубить уже имеющиеся знания. Программа содержит учебные материалы, интерактивные уроки, примеры кода с пояснениями, а также проверочные вопросы и тесты, чтобы закрепить пройденный материал.
Является удобной платформой для систематического изучения языка C++ без необходимости обращаться к дополнительным источникам. Все материалы доступны в одном приложении, интерфейс адаптирован для пользователей с разным уровнем подготовки и предлагает материалы для начинающих и опытных программистов.
Список основных возможностей Learn C++:
- Учебные материалы по языку программирования C++.
- Более 100 примеров программ с комментариями.
- Вопросы, тесты и ответы для закрепления теории
- Подборка вопросов для подготовки к тестам и собеседованиям.
- Обучение для начального и продвинутого уровня подготовки.
- Простой и понятный пользовательский интерфейс.
- Работает в автономном режиме без подключения к Интернету.
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