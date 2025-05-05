Learn C++ — обучающее приложение для тех, кто хочет изучить язык программирования C++ с нуля или углубить уже имеющиеся знания. Программа содержит учебные материалы, интерактивные уроки, примеры кода с пояснениями, а также проверочные вопросы и тесты, чтобы закрепить пройденный материал.

Является удобной платформой для систематического изучения языка C++ без необходимости обращаться к дополнительным источникам. Все материалы доступны в одном приложении, интерфейс адаптирован для пользователей с разным уровнем подготовки и предлагает материалы для начинающих и опытных программистов.

Список основных возможностей Learn C++: