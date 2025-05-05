ColaCopy — утилита для управления папками и организации файловой системы, помогает повысить эффективность при рутинных операциях копирования и перемещения данных между каталогами. Программа полезна, когда необходимо работать с несколькими папками одновременно, в том числе при работе с вложенными структурами. При необходимости можно создать задания автозапуска, в которых заранее задаются параметры копирования между выбранными папками, что снижает вероятность ошибок, экономит время и обеспечивает стабильное управление данными.

ColaCopy позволяет выбрать источник и приёмник, после чего быстро выполнить операции копирования или перемещения. Поддерживается отключение подтверждающих диалогов, что удобно при работе с большим количеством файлов. Также дает возможность подключаться к сетевых хранилищ, включая FTP-серверы.

Основные возможности ColaCopy: