ColaCopy для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.1.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Файловые менеджеры
Загрузок (сегодня/всего):5 / 5 | Статистика
Размер:3.47 Мб
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ColaCopy — утилита для управления папками и организации файловой системы, помогает повысить эффективность при рутинных операциях копирования и перемещения данных между каталогами. Программа полезна, когда необходимо работать с несколькими папками одновременно, в том числе при работе с вложенными структурами. При необходимости можно создать задания автозапуска, в которых заранее задаются параметры копирования между выбранными папками, что снижает вероятность ошибок, экономит время и обеспечивает стабильное управление данными.

ColaCopy позволяет выбрать источник и приёмник, после чего быстро выполнить операции копирования или перемещения. Поддерживается отключение подтверждающих диалогов, что удобно при работе с большим количеством файлов. Также дает возможность подключаться к сетевых хранилищ, включая FTP-серверы.

Основные возможности ColaCopy:

  • Работа с двумя директориями верхнего уровня: источником и приёмником.
  • Операции копирования и перемещения файлов между каталогами.
  • Возможность отключить диалоги подтверждения.
  • Подключение сетевых дисков и поддержка FTP для управления удалёнными файлами.
  • Удобный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс.
  • Создание заданий автозапуска для автоматического копирования между папками.
  • Интеграция с файловой системой без необходимости дополнительных драйверов.
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