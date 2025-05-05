ColaCopy для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|MollieSoft
|Категория:
|Файловые менеджеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 5 | Статистика
|Размер:
|3.47 Мб
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ColaCopy — утилита для управления папками и организации файловой системы, помогает повысить эффективность при рутинных операциях копирования и перемещения данных между каталогами. Программа полезна, когда необходимо работать с несколькими папками одновременно, в том числе при работе с вложенными структурами. При необходимости можно создать задания автозапуска, в которых заранее задаются параметры копирования между выбранными папками, что снижает вероятность ошибок, экономит время и обеспечивает стабильное управление данными.
ColaCopy позволяет выбрать источник и приёмник, после чего быстро выполнить операции копирования или перемещения. Поддерживается отключение подтверждающих диалогов, что удобно при работе с большим количеством файлов. Также дает возможность подключаться к сетевых хранилищ, включая FTP-серверы.
Основные возможности ColaCopy:
- Работа с двумя директориями верхнего уровня: источником и приёмником.
- Операции копирования и перемещения файлов между каталогами.
- Возможность отключить диалоги подтверждения.
- Подключение сетевых дисков и поддержка FTP для управления удалёнными файлами.
- Удобный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс.
- Создание заданий автозапуска для автоматического копирования между папками.
- Интеграция с файловой системой без необходимости дополнительных драйверов.
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