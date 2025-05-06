RoxyBrowser – браузер для безопасной работы с несколькими аккаунтами и защитой цифровых данных. Обеспечивает анонимное и безопасное взаимодействие с веб-ресурсами, предоставляет инструменты для одновременной работы с несколькими учетными записями, настройку безопасных сессий, а также управление прокси-соединениями и профилями браузера.

Браузер дает возможность созать несколько изолированных пользовательских профилей для параллельной работы с различными веб-платформами. Каждый профиль может быть привязан к отдельному прокси-серверу и индивидуально настроен. Пользователь может вручную назначать прокси-серверы (HTTP(S), SOCKS5, SSH) или импортировать их списками. Поддерживаются как IPv4, так и IPv6-соединения. Всеми активными профилями можно управлять в одном интерфейсе и группировать по проектам, что повышает удобно при ведении маркетинговых кампаний или тестировании.

Список основных возможностей RoxyBrowser: