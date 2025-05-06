RoxyBrowser для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $0.80
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|3.4.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|NOVATECH HONGKONG GROUP CO., LIMITED
|Категория:
|Браузеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|94.24 Мб
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RoxyBrowser – браузер для безопасной работы с несколькими аккаунтами и защитой цифровых данных. Обеспечивает анонимное и безопасное взаимодействие с веб-ресурсами, предоставляет инструменты для одновременной работы с несколькими учетными записями, настройку безопасных сессий, а также управление прокси-соединениями и профилями браузера.
Браузер дает возможность созать несколько изолированных пользовательских профилей для параллельной работы с различными веб-платформами. Каждый профиль может быть привязан к отдельному прокси-серверу и индивидуально настроен. Пользователь может вручную назначать прокси-серверы (HTTP(S), SOCKS5, SSH) или импортировать их списками. Поддерживаются как IPv4, так и IPv6-соединения. Всеми активными профилями можно управлять в одном интерфейсе и группировать по проектам, что повышает удобно при ведении маркетинговых кампаний или тестировании.
Список основных возможностей RoxyBrowser:
- Возможность создавать отдельные пользовательские профили с изолированной конфигурацией.
- Настройка уникальных цифровых отпечатков браузера.
- Поддержка различных типов прокси-соединений: HTTP(S), SOCKS5, SSH, IPv4 и IPv6.
- Панель управления для централизованного доступа ко всем профилям.
- Связывание профилей с проектами для групповой работы.
- Синхронизация между устройствами и поддержка API.
- Быстрое переключение между аккаунтами в одном интерфейсе.
- Возможность скрыть отпечаток браузера для анонимного доступа.
- Совместимость с веб-приложениями, социальными сетями, e-commerce и сервисами.
- Удобен для тестирования, маркетинга, рекламы и управления аккаунтами.
Предоставляет надежную защиту персональной информации и конфиденциальности, которая...
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Admin
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