O&O DiskImage Premium для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:21.0 Build 1031 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Резервное копирование
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Размер:87.38 Мб
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O&O DiskImage Premium – программа для создания резервных копий и восстановления данных на персональных компьютерах. Программа предоставляет расширенный набор функций резервного копирования с возможностью гибкой настройки. Интерфейс программы упрощен и подходит для начинающих пользователей, в приложении реализована поддержка различных типов задач: от полного образа системы до копирования отдельных файлов и папок. Все операции выполняются через пошаговые действия, что снижает вероятность ошибок.

При необходимости O&O DiskImage Premium может восстановить потерянные данные с помощью инструментов  базовой диагностики и восстановления системы. Особое внимание уделено настройке профилей резервного копирования – пользователь может настроить сценарии под разные задачи и использовать их повторно. Программа также поддерживает сохранение резервных копий на внешние носители, сетевые устройства и облачные хранилища.

Список основных возможностей O&O DiskImage Premium:

  • Полное, инкрементное и дифференциальное резервное копирование.
  • Возможность создавать образы отдельных файлов, папок, разделов или целого диска.
  • Возможность базовой диагностики и восстановления системных данных.
  • Функция восстановления системы из резервной копии.
  • Создание загрузочных носителей для аварийного восстановления.
  • Доступ к системной командной строке из интерфейса приложения.
  • Подключение к сетевым папкам для хранения резервных копий.
  • Автоматизация повторяющихся задач с помощью предустановленных профилей.
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