O&O DiskImage Premium – программа для создания резервных копий и восстановления данных на персональных компьютерах. Программа предоставляет расширенный набор функций резервного копирования с возможностью гибкой настройки. Интерфейс программы упрощен и подходит для начинающих пользователей, в приложении реализована поддержка различных типов задач: от полного образа системы до копирования отдельных файлов и папок. Все операции выполняются через пошаговые действия, что снижает вероятность ошибок.

При необходимости O&O DiskImage Premium может восстановить потерянные данные с помощью инструментов базовой диагностики и восстановления системы. Особое внимание уделено настройке профилей резервного копирования – пользователь может настроить сценарии под разные задачи и использовать их повторно. Программа также поддерживает сохранение резервных копий на внешние носители, сетевые устройства и облачные хранилища.

Список основных возможностей O&O DiskImage Premium: