O&O DiskImage Premium для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|21.0 Build 1031 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|O&O Software GmbH
|Категория:
|Резервное копирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|87.38 Мб
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O&O DiskImage Premium – программа для создания резервных копий и восстановления данных на персональных компьютерах. Программа предоставляет расширенный набор функций резервного копирования с возможностью гибкой настройки. Интерфейс программы упрощен и подходит для начинающих пользователей, в приложении реализована поддержка различных типов задач: от полного образа системы до копирования отдельных файлов и папок. Все операции выполняются через пошаговые действия, что снижает вероятность ошибок.
При необходимости O&O DiskImage Premium может восстановить потерянные данные с помощью инструментов базовой диагностики и восстановления системы. Особое внимание уделено настройке профилей резервного копирования – пользователь может настроить сценарии под разные задачи и использовать их повторно. Программа также поддерживает сохранение резервных копий на внешние носители, сетевые устройства и облачные хранилища.
Список основных возможностей O&O DiskImage Premium:
- Полное, инкрементное и дифференциальное резервное копирование.
- Возможность создавать образы отдельных файлов, папок, разделов или целого диска.
- Возможность базовой диагностики и восстановления системных данных.
- Функция восстановления системы из резервной копии.
- Создание загрузочных носителей для аварийного восстановления.
- Доступ к системной командной строке из интерфейса приложения.
- Подключение к сетевым папкам для хранения резервных копий.
- Автоматизация повторяющихся задач с помощью предустановленных профилей.
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