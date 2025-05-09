Learn Data, AI, Code для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|129.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|DataCamp
|Категория:
|Программирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|12.96 Мб
|СКАЧАТЬ
Learn Data, AI, Code — приложение для изучения программирования, анализа данных и искусственного интеллекта. Подходит для пользователей с разным уровнем подготовки, предоставляет доступ к структурированным интерактивным курсам. Платформа предлагает обучение через практические упражнения, что помогает лучше освоить материал и применять полученные знания.
DataCamp помогает с изучением таких популярных языков программирования, как Python, SQL и R. Также дает возможность освоить работу с данными, машинное обучение, искусственный интеллект, концепции облачных вычислений и визуализации данных. Пользователи могут самостоятельно выбирать темы, проходить теоретические уроки, выполнять практические задания и получить сертификаты об успешном прохождении курса.
Список основных возможностей Learn Data, AI, Code:
- Обучающие курсы по Python, SQL и R.
- Курсы по облачным вычислениям і платформах Azure, AWS и Google Cloud.
- Курсы по анализу данных с помощью Power BI, Tableau и других инструментов.
- Пошаговое изучение структуры реляционных баз данных и SQL-запросов.
- Курсы по науке о данных, машинному обучению, визуализации данных и ИИ.
- Изучение возможностей ChatGPT для создания и анализа кода и автоматизации задач.
- Развитие навыков в области работы с большими данными и статистическим анализом.
- Оценка знаний и сертификация по направлениям R, Python и визуализации данных.
- Поддержка пользователей через встроенные ресурсы справки и техподдержку.
Мобильное приложение для программирования на Python с компилятором и интегрированной...
Интерактивная платформа, благодаря которой можно относительно быстро освоить азы...
Programming Hub – утилита для помощи в обучении различным языкам программирования. Здесь...
Программа для обучения программированию на Python 3, которая включает в себя оффлайн...
Обучающая платформа для изучения языка программирования C++. Содержит учебники, примеры...
Обучающая платформа, которая предоставляет пользователям интеллектуальные инструменты...
Отзывы о программе Learn Data, AI, Code
Admin
Отзывов о программе Learn Data, AI, Code 129.0.1 пока нет, можете добавить...