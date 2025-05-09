Learn Data, AI, Code для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:129.0.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Программирование
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:12.96 Мб
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Learn Data, AI, Code — приложение для изучения программирования, анализа данных и искусственного интеллекта. Подходит для пользователей с разным уровнем подготовки, предоставляет доступ к структурированным интерактивным курсам. Платформа предлагает обучение через практические упражнения, что помогает лучше освоить материал и применять полученные знания.

DataCamp помогает с изучением таких популярных языков программирования, как Python, SQL и R. Также дает возможность освоить работу с данными, машинное обучение, искусственный интеллект, концепции облачных вычислений и визуализации данных. Пользователи могут самостоятельно выбирать темы, проходить теоретические уроки, выполнять практические задания и получить сертификаты об успешном прохождении курса. 

Список основных возможностей Learn Data, AI, Code:

  • Обучающие курсы по Python, SQL и R.
  • Курсы по облачным вычислениям і платформах Azure, AWS и Google Cloud.
  • Курсы по анализу данных с помощью Power BI, Tableau и других инструментов.
  • Пошаговое изучение структуры реляционных баз данных и SQL-запросов.
  • Курсы по науке о данных, машинному обучению, визуализации данных и ИИ.
  • Изучение возможностей ChatGPT для создания и анализа кода и автоматизации задач.
  • Развитие навыков в области работы с большими данными и статистическим анализом.
  • Оценка знаний и сертификация по направлениям R, Python и визуализации данных.
  • Поддержка пользователей через встроенные ресурсы справки и техподдержку.
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