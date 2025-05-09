Learn Data, AI, Code — приложение для изучения программирования, анализа данных и искусственного интеллекта. Подходит для пользователей с разным уровнем подготовки, предоставляет доступ к структурированным интерактивным курсам. Платформа предлагает обучение через практические упражнения, что помогает лучше освоить материал и применять полученные знания.

DataCamp помогает с изучением таких популярных языков программирования, как Python, SQL и R. Также дает возможность освоить работу с данными, машинное обучение, искусственный интеллект, концепции облачных вычислений и визуализации данных. Пользователи могут самостоятельно выбирать темы, проходить теоретические уроки, выполнять практические задания и получить сертификаты об успешном прохождении курса.

Список основных возможностей Learn Data, AI, Code: