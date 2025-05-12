Learn HTML — приложение для изучения основ и углублённого освоения языка гипертекстовой разметки HTML. Подходит для начинающих пользователей и тех, у кого уже есть базовые знания, помогает структурировать и расширить знания в области веб-разработки. Контент четко распределён по категориям, чтобы пользователи могли сосредоточиться на отдельных темах: создание форм, таблиц, списков, структуры документа и т.д.

Программа содержит структурированные учебные материалы, примеры кода и вспомогательные инструменты, с помощью которых можно легко понять синтаксис и особенности HTML. Все уроки содержат комментарии, пояснения и практические задания, а упражнения и тесты дают возможность закрепить полученные знания.

Список основных возможностей Learn HTML: