Learn HTML для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.2.60 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Программирование
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:24.5 Мб
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Learn HTML — приложение для изучения основ и углублённого освоения языка гипертекстовой разметки HTML. Подходит для начинающих пользователей и тех, у кого уже есть базовые знания, помогает структурировать и расширить знания в области веб-разработки. Контент четко распределён по категориям, чтобы пользователи могли сосредоточиться на отдельных темах: создание форм, таблиц, списков, структуры документа и т.д.

Программа содержит структурированные учебные материалы, примеры кода и вспомогательные инструменты, с помощью которых можно легко понять синтаксис и особенности HTML. Все уроки содержат комментарии, пояснения и практические задания, а упражнения и тесты дают возможность закрепить полученные знания.

Список основных возможностей Learn HTML:

  • Подробные уроки по HTML с базовми и продвинутыми темами.
  • Более 100 примеров HTML-кода с поясняющими комментариями.
  • Поддержка актуальных стандартов HTML и современных практик.
  • Контрольные упражнения, тесты и ответы для самопроверки.
  • Раздел с вопросами, которые часто задают на собеседованиях и экзаменах.
  • Возможность делиться учебными материалами и кодом с другими пользователями.
  • Материалы подходят для самостоятельного изучения без подключения к интернету.
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