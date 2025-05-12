Learn HTML для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.2.60 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Coding and Programming
|Категория:
|Программирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|24.5 Мб
|СКАЧАТЬ
Learn HTML — приложение для изучения основ и углублённого освоения языка гипертекстовой разметки HTML. Подходит для начинающих пользователей и тех, у кого уже есть базовые знания, помогает структурировать и расширить знания в области веб-разработки. Контент четко распределён по категориям, чтобы пользователи могли сосредоточиться на отдельных темах: создание форм, таблиц, списков, структуры документа и т.д.
Программа содержит структурированные учебные материалы, примеры кода и вспомогательные инструменты, с помощью которых можно легко понять синтаксис и особенности HTML. Все уроки содержат комментарии, пояснения и практические задания, а упражнения и тесты дают возможность закрепить полученные знания.
Список основных возможностей Learn HTML:
- Подробные уроки по HTML с базовми и продвинутыми темами.
- Более 100 примеров HTML-кода с поясняющими комментариями.
- Поддержка актуальных стандартов HTML и современных практик.
- Контрольные упражнения, тесты и ответы для самопроверки.
- Раздел с вопросами, которые часто задают на собеседованиях и экзаменах.
- Возможность делиться учебными материалами и кодом с другими пользователями.
- Материалы подходят для самостоятельного изучения без подключения к интернету.
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Admin
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