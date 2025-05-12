Compass & Altimeter для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.8.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|PixelProse SARL
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|12.64 Мб
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Compass & Altimeter — программа для определения точных навигационных и геодезических данных с использованием встроенных датчиков устройства. С помощью приложения можно быстро получить информацию о направлении на географический север, текущих координатах, высоте над уровнем моря, а также времени восхода и заката солнца. Smart Compass будет полезен в туристических походах, спортивной навигации, геолокации и лругих задачах, где важно понимать местоположение и направление.
Работает корректно даже в автономном режиме, использует модель геоида EGM96, поддерживает множество форматов координат, в том числе MGRS, UTM, DD, DMM и DMS и региональные системы OSGB86 и SwissGrid. Пользователю доступны различные стили интерфейсы и цветовые темы с повышенной контрастностью.
Список основных возможностей Smart Compass:
- Определяет направление на географический север с учетом магнитного склонения.
- Отображает истинную высоту над уровнем моря с использованием модели EGM96.
- Поддерживает региональные системы координат OSGB86 и SwissGrid.
- Измеряет азимутальные углы в градусах, градах, милах и гонах.
- Отображает координаты в форматах MGRS, UTM, DD, DMM и DMS.
- Учитывает влияние внешних магнитных полей.
- Рассчитывает время восхода и заката солнца.
- Поддерживает различные визуальные темы, в том числе с повышенной контрастностью.
- Работает в офлайн-режиме без подключения к интернету.
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Admin
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