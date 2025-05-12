Compass & Altimeter — программа для определения точных навигационных и геодезических данных с использованием встроенных датчиков устройства. С помощью приложения можно быстро получить информацию о направлении на географический север, текущих координатах, высоте над уровнем моря, а также времени восхода и заката солнца. Smart Compass будет полезен в туристических походах, спортивной навигации, геолокации и лругих задачах, где важно понимать местоположение и направление.

Работает корректно даже в автономном режиме, использует модель геоида EGM96, поддерживает множество форматов координат, в том числе MGRS, UTM, DD, DMM и DMS и региональные системы OSGB86 и SwissGrid. Пользователю доступны различные стили интерфейсы и цветовые темы с повышенной контрастностью.

Список основных возможностей Smart Compass: