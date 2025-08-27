VPNLY для Windows

Лицензия: Бесплатная
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский, Русский
Категория:Анонимайзеры, VPN
Размер:90.97 Мб
VPNLY — приложение для безопасного и анонимного доступа в интернет, обеспечивает стабильное VPN-соединение без регистрации и ввода персональных данных. Будет полезно пользователям, которым нужно защитить трафик, скрыть IP-адрес и обойти блокировки ресурсов. Можно использоваться для стриминга, игр, работы с заблокированными сайтами и в ситуациях, где важно обеспечить конфиденциальное соединение.

Программа шифрует интернет-трафик через защищённый туннель, предотвращает перехват данных и слежку со стороны третьих лиц, благодаря современным технологиям и протоколам, включая XRay, а также защищает от утечек DNS и WebRTC. Никакие данные о действиях пользователя не сохраняются, подключение происходит в один клик, без необходимости создавать учетную запись.

Список основных возможностей VPNLY:

  • Предоставляет подключение через VPN без регистрации и ввода личных данных.
  • Обеспечивает полную конфиденциальность: не собирает и не сохраняет журналы активности.
  • Защищает от утечки IP-адреса через WebRTC и исключает доступ к данным со стороны третьих лиц.
  • Использует современные протоколы, включая XRay, для быстрого соединения с серверами.
  • Обеспечивает быстрый доступ к потоковым сервисам, онлайн-играм и заблокированным веб-ресурсам.
  • Минимально влияет на работу системы и работает в фоновом режиме.
  • Предоставляет неограниченный трафик без ограничений по скорости или объему данных.
