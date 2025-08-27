VPNLY — приложение для безопасного и анонимного доступа в интернет, обеспечивает стабильное VPN-соединение без регистрации и ввода персональных данных. Будет полезно пользователям, которым нужно защитить трафик, скрыть IP-адрес и обойти блокировки ресурсов. Можно использоваться для стриминга, игр, работы с заблокированными сайтами и в ситуациях, где важно обеспечить конфиденциальное соединение.

Программа шифрует интернет-трафик через защищённый туннель, предотвращает перехват данных и слежку со стороны третьих лиц, благодаря современным технологиям и протоколам, включая XRay, а также защищает от утечек DNS и WebRTC. Никакие данные о действиях пользователя не сохраняются, подключение происходит в один клик, без необходимости создавать учетную запись.

Список основных возможностей VPNLY: