Learn Web Development — образовательная платформа для тех, кто хочет изучить основы и продвинутые аспекты фронтенд веб-разработки. Помогает освоить языки разметки и стилизации, такие как HTML, CSS и язык программирования JavaScript.

Приложение ориентировано на практическое обучение и будет полезно студентам и специалистам, которые готовятся к экзаменам, тестированию или техническим собеседованиям. Основной упор сделан на пошаговое изучение HTML от базового уровня до продвинутого, разработку веб-сайтов с нуля и освоение DOM-модели в JavaScript. Встроенные инструменты позволяют сохранять прогресс и получить сертификаты после завершения курса.

Основные возможности Learn Web Development: