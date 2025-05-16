Learn Web Development для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.2.60 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Coding and Programming
|Категория:
|Программирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|24.42 Мб
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Learn Web Development — образовательная платформа для тех, кто хочет изучить основы и продвинутые аспекты фронтенд веб-разработки. Помогает освоить языки разметки и стилизации, такие как HTML, CSS и язык программирования JavaScript.
Приложение ориентировано на практическое обучение и будет полезно студентам и специалистам, которые готовятся к экзаменам, тестированию или техническим собеседованиям. Основной упор сделан на пошаговое изучение HTML от базового уровня до продвинутого, разработку веб-сайтов с нуля и освоение DOM-модели в JavaScript. Встроенные инструменты позволяют сохранять прогресс и получить сертификаты после завершения курса.
Основные возможности Learn Web Development:
- Пошаговое обучение HTML, от базовых до продвинутых тем.
- Объяснение структуры веб-страниц, HTML-тегов и их атрибутов.
- Изучение основ JavaScript: строки, объекты, DOM.
- Практическое применение пользовательских таблиц стилей CSS.
- Материалы по веб-дизайну и базовым принципам создания веб-интерфейсов.
- Возможность создавать простые сайты сразу во время прохождения курса.
- Отслеживание индивидуального прогресса пользователя.
- Курсы подготовлены при участии экспертов Google.
- Интеграция с платформой Programming Hub для дополнительной поддержки.
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