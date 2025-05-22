WinTools.one — программное решение для диагностики, очистки и оптимизации операционной системы Windows. Содержит набор утилит для обслуживания системы и управления её ключевыми компонентами. Пользователи могут выбрать одну из двух версий: Home и Pro. Первая, более простая, предназначена для начинающих, а вторая, с расширенным функционалом, — для опытных пользователей.

С помощью WinTools.one можно удалить временные файлы, очистить системный реестр, настроить параметры автозагрузки и оптимизировать использование системных ресурсов. Инструмент анализирует состояние системы и дает пользователю анализ выявленных проблем в файлах, папках, ключах реестра и запускаемых компонентах. На основе этих данных пользователи могут выбрать, какие действия по очистке и оптимизации системы необходимо запустить.

Основные возможности WinTools.one: