WinTools.one для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $29,99
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:25.6.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Настройка, оптимизация
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:2.2 Мб
СКАЧАТЬ
WinTools.one скриншот № 1
WinTools.one скриншот № 2
WinTools.one скриншот № 3
WinTools.one скриншот № 4

WinTools.one — программное решение для диагностики, очистки и оптимизации операционной системы Windows. Содержит набор утилит для обслуживания системы и управления её ключевыми компонентами. Пользователи могут выбрать одну из двух версий: Home и Pro. Первая, более простая, предназначена для начинающих, а вторая, с расширенным функционалом, — для опытных пользователей.

С помощью WinTools.one можно удалить временные файлы, очистить системный реестр, настроить параметры автозагрузки и оптимизировать использование системных ресурсов. Инструмент анализирует состояние системы и дает пользователю анализ выявленных проблем в файлах, папках, ключах реестра и запускаемых компонентах. На основе этих данных пользователи могут выбрать, какие действия по очистке и оптимизации системы необходимо запустить.

Основные возможности WinTools.one:

  • Очищает временные файлы, журналы, кэш и другие ненужные данные.
  • Сканирует и очищает системный реестр от устаревших записей.
  • Возможность ручной настройки параметров запуска и компонентов Windows.
  • Управляет автозагрузкой и компонентами запуска Windows.
  • Безопасно удаляет установленные программы.
  • Функция для безвозвратного удаления данных.
  • Удаляет пустые папки и недействительные ярлыки.
  • Дает возможность контролировать использование памяти и процессора в реальном времени.
  • Специальный режим твикера с настройками системы и исправлением сетевых параметров.
  • Home-версия — для базового использования, Pro-версия — с расширенным функционалом.
ТОП-сегодня раздела "Настройка, оптимизация"
 

скачать CCleanerCCleaner 6.35.11488

CCleaner - популярное приложение для оптимизации ПК, чистки реестра и удаления различного...

скачать MSI AfterburnerMSI Afterburner 4.6.5

MSI Afterburner - настоящая находка для истинного оверклокера, с помощью которой можно...

скачать Process HackerProcess Hacker 2.39.124

Process Hacker - мощное приложение для полного контроля над задачами, процессами и службами, с...

скачать Mem ReductMem Reduct 3.5.2

Mem Reduct - небольшая портативная утилита, которая позволяет высвободить до 25% используемой...

скачать NVIDIA GeForce ExperienceNVIDIA GeForce Experience 3.28.0.417

GeForce Experience - бесплатная утилита для автоматического обновления драйверов для видеокарт...

скачать CCleaner PortableCCleaner Portable 6.35.11488

CCleaner Portable - портативная (переносная, не требующая инсталляции на компьютер) версия утилиты CCleaner для чистки системного мусора...

Отзывы о программе WinTools.one

Admin

Отзывов о программе WinTools.one 25.6.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв