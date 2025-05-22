WinTools.one для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $29,99
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|25.6.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Godlike Developers
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|2.2 Мб
|СКАЧАТЬ
WinTools.one — программное решение для диагностики, очистки и оптимизации операционной системы Windows. Содержит набор утилит для обслуживания системы и управления её ключевыми компонентами. Пользователи могут выбрать одну из двух версий: Home и Pro. Первая, более простая, предназначена для начинающих, а вторая, с расширенным функционалом, — для опытных пользователей.
С помощью WinTools.one можно удалить временные файлы, очистить системный реестр, настроить параметры автозагрузки и оптимизировать использование системных ресурсов. Инструмент анализирует состояние системы и дает пользователю анализ выявленных проблем в файлах, папках, ключах реестра и запускаемых компонентах. На основе этих данных пользователи могут выбрать, какие действия по очистке и оптимизации системы необходимо запустить.
Основные возможности WinTools.one:
- Очищает временные файлы, журналы, кэш и другие ненужные данные.
- Сканирует и очищает системный реестр от устаревших записей.
- Возможность ручной настройки параметров запуска и компонентов Windows.
- Управляет автозагрузкой и компонентами запуска Windows.
- Безопасно удаляет установленные программы.
- Функция для безвозвратного удаления данных.
- Удаляет пустые папки и недействительные ярлыки.
- Дает возможность контролировать использование памяти и процессора в реальном времени.
- Специальный режим твикера с настройками системы и исправлением сетевых параметров.
- Home-версия — для базового использования, Pro-версия — с расширенным функционалом.
CCleaner - популярное приложение для оптимизации ПК, чистки реестра и удаления различного...
MSI Afterburner - настоящая находка для истинного оверклокера, с помощью которой можно...
Process Hacker - мощное приложение для полного контроля над задачами, процессами и службами, с...
Mem Reduct - небольшая портативная утилита, которая позволяет высвободить до 25% используемой...
NVIDIA GeForce Experience 3.28.0.417
GeForce Experience - бесплатная утилита для автоматического обновления драйверов для видеокарт...
CCleaner Portable - портативная (переносная, не требующая инсталляции на компьютер) версия утилиты CCleaner для чистки системного мусора...
Отзывы о программе WinTools.one
Admin
Отзывов о программе WinTools.one 25.6.1 пока нет, можете добавить...