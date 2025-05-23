Build Your First Game — обучающее приложение для пользователей, которые хотят освоить базовые и практические знания о создании мобильных игр. Программа содержит курсы по изучению языков программирования и технологий, необходимых в геймдеве, включая 2D и 3D разработку. Подходит для начинающих разработчиков и студентов, а также тех, кто готовится к экзаменам и собеседованиям.

Контент курса охватывает такие темы, как: основы языка C#, работа с игровыми объектами, написание сценариев, создание пользовательского интерфейса и внедрение аудиоэффектов. Учебные материалы подготовлены экспертами, а практические задания позволяют запускать код в реальном времени и закреплять теоретические знания. Целостную обучающую среду создают встроенный компилятор, база примеров и поддержка от центра программирования.

Список основных возможностей Build Your First Game: