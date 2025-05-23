Build Your First Game для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.2.60 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Программирование
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:24.51 Мб
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Build Your First Game — обучающее приложение для пользователей, которые хотят освоить базовые и практические знания о создании мобильных игр. Программа содержит курсы по изучению языков программирования и технологий, необходимых в геймдеве, включая 2D и 3D разработку. Подходит для начинающих разработчиков и студентов, а также тех, кто готовится к экзаменам и собеседованиям.

Контент курса охватывает такие темы, как: основы языка C#, работа с игровыми объектами, написание сценариев, создание пользовательского интерфейса и внедрение аудиоэффектов. Учебные материалы подготовлены экспертами, а практические задания позволяют запускать код в реальном времени и закреплять теоретические знания. Целостную обучающую среду создают встроенный компилятор, база примеров и поддержка от центра программирования.

Список основных возможностей Build Your First Game:

  • Содержит курсы по программированию игр на языке C#.
  • Предлагает инструкции по разработке 2D и 3D игр.
  • Позволяет работать с игровыми объектами и создавать сценарии.
  • Поддерживает компиляцию кода и запуск программ в приложении.
  • Сохраняет прогресс, продолжить обучение можно в любой момент.
  • Содержит примеры программ для самостоятельного изучения.
  • Интегрировано с платформой Programming Hub.
  • При желании пользователи могут получить сертификат об окончании курса.
  • Сохранение прогресса и повторный доступ к материалам.
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