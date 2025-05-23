Build Your First Game для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.2.60 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Coding and Programming
|Категория:
|Программирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|24.51 Мб
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Build Your First Game — обучающее приложение для пользователей, которые хотят освоить базовые и практические знания о создании мобильных игр. Программа содержит курсы по изучению языков программирования и технологий, необходимых в геймдеве, включая 2D и 3D разработку. Подходит для начинающих разработчиков и студентов, а также тех, кто готовится к экзаменам и собеседованиям.
Контент курса охватывает такие темы, как: основы языка C#, работа с игровыми объектами, написание сценариев, создание пользовательского интерфейса и внедрение аудиоэффектов. Учебные материалы подготовлены экспертами, а практические задания позволяют запускать код в реальном времени и закреплять теоретические знания. Целостную обучающую среду создают встроенный компилятор, база примеров и поддержка от центра программирования.
Список основных возможностей Build Your First Game:
- Содержит курсы по программированию игр на языке C#.
- Предлагает инструкции по разработке 2D и 3D игр.
- Позволяет работать с игровыми объектами и создавать сценарии.
- Поддерживает компиляцию кода и запуск программ в приложении.
- Сохраняет прогресс, продолжить обучение можно в любой момент.
- Содержит примеры программ для самостоятельного изучения.
- Интегрировано с платформой Programming Hub.
- При желании пользователи могут получить сертификат об окончании курса.
- Сохранение прогресса и повторный доступ к материалам.
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Отзывы о программе Build Your First Game
Admin
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