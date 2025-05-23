KeyCtrl для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $19,90
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:2.102 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Украинский
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Категория:Автоматизация
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Размер:4.93 Мб
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KeyCtrl — утилита для настройки и управления пользовательскими горячими клавишами в Windows. Программа позволяет легко автоматизировать рутинные действия и ускорить выполнение повседневных задач. Пользователи получают удобный инструмент, чтобы создавать собственные сочетания горячих клавиш, с помощью которых можно запускать файлы, открывать папки и ссылки, вставлять текст, управлять буфером обмена и создавать скриншоты.

Все сочетания клавиш, которые создает пользователь отображаются в главном окне приложения, где также указывается их назначение и текущий статус. При необходимости любую комбинацию можно деактивировать, а возможность выбирать условия запуска дает возмоность адаптировать сочетания клавиш с высокой степенью персонализации.

Список основных возможностей KeyCtrl:

  • Возможность создавать и настраивать пользовательские сочетания горячих клавиш.
  • С помощью таких сочетаний запускать программы, открывать файлы, папки и URL-адреса.
  • Управлять окнами приложений: закрывать, сворачивать, отображать.
  • Вставлять заранее заданные тексты и шаблоны.
  • Работать с буфером обмена: копировать, сохранять и вставлять.
  • Заменять тексты переводом или сохранять его в файл.
  • Делать скриншоты (экран, окно) без использования других программ.
  • Управлять активностью горячих клавиш и задавать условия их запуска.
  • Отображает все созданные сочетания клавиш с описанием и статусом.
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