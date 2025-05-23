KeyCtrl — утилита для настройки и управления пользовательскими горячими клавишами в Windows. Программа позволяет легко автоматизировать рутинные действия и ускорить выполнение повседневных задач. Пользователи получают удобный инструмент, чтобы создавать собственные сочетания горячих клавиш, с помощью которых можно запускать файлы, открывать папки и ссылки, вставлять текст, управлять буфером обмена и создавать скриншоты.

Все сочетания клавиш, которые создает пользователь отображаются в главном окне приложения, где также указывается их назначение и текущий статус. При необходимости любую комбинацию можно деактивировать, а возможность выбирать условия запуска дает возмоность адаптировать сочетания клавиш с высокой степенью персонализации.

Список основных возможностей KeyCtrl: