KeyCtrl для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $19,90
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.102 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Украинский
|Разработчик:
|ASCOMP Software GmbH
|Категория:
|Автоматизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4.93 Мб
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KeyCtrl — утилита для настройки и управления пользовательскими горячими клавишами в Windows. Программа позволяет легко автоматизировать рутинные действия и ускорить выполнение повседневных задач. Пользователи получают удобный инструмент, чтобы создавать собственные сочетания горячих клавиш, с помощью которых можно запускать файлы, открывать папки и ссылки, вставлять текст, управлять буфером обмена и создавать скриншоты.
Все сочетания клавиш, которые создает пользователь отображаются в главном окне приложения, где также указывается их назначение и текущий статус. При необходимости любую комбинацию можно деактивировать, а возможность выбирать условия запуска дает возмоность адаптировать сочетания клавиш с высокой степенью персонализации.
Список основных возможностей KeyCtrl:
- Возможность создавать и настраивать пользовательские сочетания горячих клавиш.
- С помощью таких сочетаний запускать программы, открывать файлы, папки и URL-адреса.
- Управлять окнами приложений: закрывать, сворачивать, отображать.
- Вставлять заранее заданные тексты и шаблоны.
- Работать с буфером обмена: копировать, сохранять и вставлять.
- Заменять тексты переводом или сохранять его в файл.
- Делать скриншоты (экран, окно) без использования других программ.
- Управлять активностью горячих клавиш и задавать условия их запуска.
- Отображает все созданные сочетания клавиш с описанием и статусом.
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