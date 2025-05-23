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iLovePDF для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.1.24.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:PDF
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:1.91 Мб
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iLovePDF — приложение для комплексной работы с PDF-документами, совмещает в себе функции PDF-ридера, редактора и конвертера. Многовкладочный интерфейс дает возможность одновременно работать с несколькими PDF-файлами, обеспечивает удобную навигацию и быстрый доступ к функциям редактирования.

С помощью программы можно легко объединять и разделять документы, удалять или упорядочивать страницы, использовать оптическое распознавание текста (OCR) и сжимать файлы без потери качества. Также редактор поддерживает различных форматы документов и изображений: DOCX, XLSX, PPTX и JPG, что позволяет выполнять конвертацию между форматами. 

Список основных возможностей iLovePDF:

  • Предлагает многовкладочный интерфейс для  работы с несколькими документами.
  • Использование встроенного PDF-ридера для просмотра и печати.
  • Объединяет, разделяет и сортирует страницы в PDF-документах.
  • Удаляет ненужные страницы и изменяет их порядок.
  • Сжамает PDF-файлы без потери качества.
  • Возможность восстановить поврежденные PDF-документы.
  • Добавляет водяные знаки  и пароли для защиты авторских прав.
  • Добавляет цифровую подпись для подтверждения подлинности документов.
  • Функция оптического распознавание текста (OCR) для сканов.
  • Конвертация файлов Office (Word, Excel, PowerPoint) и изображений в PDF и обратно.
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