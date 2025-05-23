iLovePDF для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.1.24.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|iLovePDF
|Категория:
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1.91 Мб
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iLovePDF — приложение для комплексной работы с PDF-документами, совмещает в себе функции PDF-ридера, редактора и конвертера. Многовкладочный интерфейс дает возможность одновременно работать с несколькими PDF-файлами, обеспечивает удобную навигацию и быстрый доступ к функциям редактирования.
С помощью программы можно легко объединять и разделять документы, удалять или упорядочивать страницы, использовать оптическое распознавание текста (OCR) и сжимать файлы без потери качества. Также редактор поддерживает различных форматы документов и изображений: DOCX, XLSX, PPTX и JPG, что позволяет выполнять конвертацию между форматами.
Список основных возможностей iLovePDF:
- Предлагает многовкладочный интерфейс для работы с несколькими документами.
- Использование встроенного PDF-ридера для просмотра и печати.
- Объединяет, разделяет и сортирует страницы в PDF-документах.
- Удаляет ненужные страницы и изменяет их порядок.
- Сжамает PDF-файлы без потери качества.
- Возможность восстановить поврежденные PDF-документы.
- Добавляет водяные знаки и пароли для защиты авторских прав.
- Добавляет цифровую подпись для подтверждения подлинности документов.
- Функция оптического распознавание текста (OCR) для сканов.
- Конвертация файлов Office (Word, Excel, PowerPoint) и изображений в PDF и обратно.
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