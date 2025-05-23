iLovePDF — приложение для комплексной работы с PDF-документами, совмещает в себе функции PDF-ридера, редактора и конвертера. Многовкладочный интерфейс дает возможность одновременно работать с несколькими PDF-файлами, обеспечивает удобную навигацию и быстрый доступ к функциям редактирования.

С помощью программы можно легко объединять и разделять документы, удалять или упорядочивать страницы, использовать оптическое распознавание текста (OCR) и сжимать файлы без потери качества. Также редактор поддерживает различных форматы документов и изображений: DOCX, XLSX, PPTX и JPG, что позволяет выполнять конвертацию между форматами.

Список основных возможностей iLovePDF: