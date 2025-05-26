To Do List & Reminders для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.21.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Pocket Brilliance Limited
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|9.67 Мб
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To Do List & Reminders — приложение для управления списками дел, планирования задач и установки напоминаний для пользователей, которым важны простота использования и конфиденциальность данных. Помогает в эффективной организации повседневных дел, проектов и событий. Позволяет управлять списками задач, указывать сроки и устанавливать напоминания.
Сочетает в себе функции органайзера, календаря и менеджера задач. Простой и понятный интерфейс, быстрая навигация и удобный ввод информации. Приложение хранит данные на устройстве и передает их по зашифрованным каналам, не содержит рекламы, поддерживает синхронизацию и совместное использование списков, а также доступ через веб-интерфейс.
Список основных возможностей To Do List & Reminders:
- Удобное управление списками задач с установкой сроков и напоминаний.
- Встроенный календарь для планирование по дням, неделям и месяцам.
- Виджеты быстрого доступа для контроля задач на главном экране.
- Локальное шифрование, безопасная передача, приватность в облаке (в Premium).
- Синхронизация между устройствами и доступ к задачам через веб-интерфейс (в Premium).
- Простая навигация, регулярные обновления и обратная связь с разработчиками.
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