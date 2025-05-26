To Do List & Reminders для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.21.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:9.67 Мб
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To Do List & Reminders — приложение для управления списками дел, планирования задач и установки напоминаний для пользователей, которым важны простота использования и конфиденциальность данных. Помогает в эффективной организации повседневных дел, проектов и событий. Позволяет управлять списками задач, указывать сроки и устанавливать напоминания.

Сочетает в себе функции органайзера, календаря и менеджера задач. Простой и понятный интерфейс, быстрая навигация и удобный ввод информации. Приложение хранит данные на устройстве и передает их по зашифрованным каналам, не содержит рекламы, поддерживает синхронизацию и совместное использование списков, а также доступ через веб-интерфейс.

Список основных возможностей To Do List & Reminders:

  • Удобное управление списками задач с установкой сроков и напоминаний.
  • Встроенный календарь для планирование по дням, неделям и месяцам.
  • Виджеты быстрого доступа для контроля задач на главном экране.
  • Локальное шифрование, безопасная передача, приватность в облаке (в Premium).
  • Синхронизация между устройствами и доступ к задачам через веб-интерфейс (в Premium).
  • Простая навигация, регулярные обновления и обратная связь с разработчиками.
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