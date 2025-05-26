To Do List & Reminders — приложение для управления списками дел, планирования задач и установки напоминаний для пользователей, которым важны простота использования и конфиденциальность данных. Помогает в эффективной организации повседневных дел, проектов и событий. Позволяет управлять списками задач, указывать сроки и устанавливать напоминания.

Сочетает в себе функции органайзера, календаря и менеджера задач. Простой и понятный интерфейс, быстрая навигация и удобный ввод информации. Приложение хранит данные на устройстве и передает их по зашифрованным каналам, не содержит рекламы, поддерживает синхронизацию и совместное использование списков, а также доступ через веб-интерфейс.

Список основных возможностей To Do List & Reminders: