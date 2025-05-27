Photify AI — приложение для генерации изображений и видеоконтента с помощью технологий ИИ. Дает возможность быстро преобразовать загруженный медиа-контент в стилизованные фото и видео, использовать различные стили и шаблоны, а также провести эксперименты со внешностью. Программа легко создает реалистичные материалы и не требует от пользователя специальных навыков.

Пользователи могут самостоятельно выбирать стили оформления, редактировать параметры внешности, экспериментировать с образами, местоположениями и даже сменой пола. Приложение подходит для личного использования и для профессиональных задач, позволяет визуализировать себя в новых локациях и в роли вымышленных персонажей.

Список основных возможностей Photify AI: