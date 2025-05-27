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Photify AI: AI Photo Generator для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.41.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:63.02 Мб
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Photify AI — приложение для генерации изображений и видеоконтента с помощью технологий ИИ. Дает возможность быстро преобразовать загруженный медиа-контент в стилизованные фото и видео, использовать различные стили и шаблоны, а также провести эксперименты со внешностью. Программа легко создает реалистичные материалы и не требует от пользователя специальных навыков.

Пользователи могут самостоятельно выбирать стили оформления, редактировать параметры внешности, экспериментировать с образами, местоположениями и даже сменой пола. Приложение подходит для личного использования и для профессиональных задач, позволяет визуализировать себя в новых локациях и в роли вымышленных персонажей.

Список основных возможностей Photify AI:

  • Генерирует реалистичные изображения и видеоконтент.
  • Создает изображения в высоком качестве и достойной степенью детализации.
  • Позволяет изменять элементы оформления: интерьер, одежда, окружение.
  • Помогает изменить и провести эксперименты с внешностью: изменить пол, лицо, прическу и другое.
  • Быстро обрабатывает контент, буквально в течение нескольких секунд.
  • Предоставляет удробные подсказки для максимального результата.
  • Дает широкий набор визуальных стилей, которые регулярно обновляются.
  • Пользователи могут выбирать тематические шаблоны в фантастическом, историческом, поп-культурном или других стилях.
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