Photify AI: AI Photo Generator для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.41.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Ex-human,Inc
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|63.02 Мб
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Photify AI — приложение для генерации изображений и видеоконтента с помощью технологий ИИ. Дает возможность быстро преобразовать загруженный медиа-контент в стилизованные фото и видео, использовать различные стили и шаблоны, а также провести эксперименты со внешностью. Программа легко создает реалистичные материалы и не требует от пользователя специальных навыков.
Пользователи могут самостоятельно выбирать стили оформления, редактировать параметры внешности, экспериментировать с образами, местоположениями и даже сменой пола. Приложение подходит для личного использования и для профессиональных задач, позволяет визуализировать себя в новых локациях и в роли вымышленных персонажей.
Список основных возможностей Photify AI:
- Генерирует реалистичные изображения и видеоконтент.
- Создает изображения в высоком качестве и достойной степенью детализации.
- Позволяет изменять элементы оформления: интерьер, одежда, окружение.
- Помогает изменить и провести эксперименты с внешностью: изменить пол, лицо, прическу и другое.
- Быстро обрабатывает контент, буквально в течение нескольких секунд.
- Предоставляет удробные подсказки для максимального результата.
- Дает широкий набор визуальных стилей, которые регулярно обновляются.
- Пользователи могут выбирать тематические шаблоны в фантастическом, историческом, поп-культурном или других стилях.
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