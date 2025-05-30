EyeCareL: Blue light filter для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.28 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:16.66 Мб
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EyeCareL: Blue light filter скриншот № 1
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EyeCareL — приложение для снижения воздействия синего света от экранов мобильных устройств, будет полезно для тех, кто часто читает или играет в тёмных помещениях, где повышенная яркость может вызывать усталость глаз и повлиять на качество сна. Утилита позволяет наложить цветовой фильтр на экран, уменьшить нагрузку на глаза и обеспечить более комфортное взаимодействие с  устройством.

Приложение предоставляет набор опций для индивидуальной настройки: пользователи могут выбирать один из нескольких цветовых фильтров и регулировать их непрозрачность. Программа работает стабильно, не требует значительных ресурсов и практически не влияет на производительность устройства.

Основные возможности EyeCareL:

  • Снижает интенсивность синего света с помощью цветовых фильтров.

  • Управление фильтрами и их непрозрачностью.

  • Быстрый доступ к управлению фильтром через строку уведомлений.

  • Настройка автоматического включения/отключения фильтра по расписанию.

  • Поддерживает работу в фоновом режиме, не перегружает систему.

  • Минимальные птребования к системным ресурсам.

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