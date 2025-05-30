EyeCareL — приложение для снижения воздействия синего света от экранов мобильных устройств, будет полезно для тех, кто часто читает или играет в тёмных помещениях, где повышенная яркость может вызывать усталость глаз и повлиять на качество сна. Утилита позволяет наложить цветовой фильтр на экран, уменьшить нагрузку на глаза и обеспечить более комфортное взаимодействие с устройством.

Приложение предоставляет набор опций для индивидуальной настройки: пользователи могут выбирать один из нескольких цветовых фильтров и регулировать их непрозрачность. Программа работает стабильно, не требует значительных ресурсов и практически не влияет на производительность устройства.

Основные возможности EyeCareL: