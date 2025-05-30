EyeCareL: Blue light filter для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.28 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AndroidRock
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|16.66 Мб
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EyeCareL — приложение для снижения воздействия синего света от экранов мобильных устройств, будет полезно для тех, кто часто читает или играет в тёмных помещениях, где повышенная яркость может вызывать усталость глаз и повлиять на качество сна. Утилита позволяет наложить цветовой фильтр на экран, уменьшить нагрузку на глаза и обеспечить более комфортное взаимодействие с устройством.
Приложение предоставляет набор опций для индивидуальной настройки: пользователи могут выбирать один из нескольких цветовых фильтров и регулировать их непрозрачность. Программа работает стабильно, не требует значительных ресурсов и практически не влияет на производительность устройства.
Основные возможности EyeCareL:
-
Снижает интенсивность синего света с помощью цветовых фильтров.
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Управление фильтрами и их непрозрачностью.
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Быстрый доступ к управлению фильтром через строку уведомлений.
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Настройка автоматического включения/отключения фильтра по расписанию.
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Поддерживает работу в фоновом режиме, не перегружает систему.
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Минимальные птребования к системным ресурсам.
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