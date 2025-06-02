Asman MouseMinimizer — утилита для быстрого скрытия всех активных окон и отключения звука на компьютере. Полезна в ситуация, когда нужно быстро скрыть содержимое рабочего экрана компьютера от посторонних глаз и сохранить приватность. Действует как своеобразная «тревожная кнопка» и дает возможность моментально переключиться на рабочий стол. Срабатывает с задержкой около 3 секунд, что позволяет подготовиться к переключению.

После того, как пользователь нажмет на специальную область экрана, все окна будут свернуты, звук отключен, а на экран выведется рабочий стол. Управляющий элемент — это малозаметная интерактивная кнопка в виде серого кружка, которую можно разместить в любом удобном месте на экране, что делает инструмент практически незаметным.

Список основных возможностей Asman MouseMinimizer: