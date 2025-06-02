Asman MouseMinimizer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ASMAN
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1.6 Мб
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Asman MouseMinimizer — утилита для быстрого скрытия всех активных окон и отключения звука на компьютере. Полезна в ситуация, когда нужно быстро скрыть содержимое рабочего экрана компьютера от посторонних глаз и сохранить приватность. Действует как своеобразная «тревожная кнопка» и дает возможность моментально переключиться на рабочий стол. Срабатывает с задержкой около 3 секунд, что позволяет подготовиться к переключению.
После того, как пользователь нажмет на специальную область экрана, все окна будут свернуты, звук отключен, а на экран выведется рабочий стол. Управляющий элемент — это малозаметная интерактивная кнопка в виде серого кружка, которую можно разместить в любом удобном месте на экране, что делает инструмент практически незаметным.
Список основных возможностей Asman MouseMinimizer:
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Быстро сворачивает все активные окна и системные звуки при нажатии на экранную кнопку.
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Управляется незаметной кнопкой, которую можно разместить любом месте экрана.
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Автоматически переходит на рабочий стол с задержкой около 3 секунд.
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Прост в управлении и не требует большого потребления ресурсов системы.
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Совместимо с большинством версий операционной системы Windows.
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Работает в фоновом режиме и не мешает основной деятельности.
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