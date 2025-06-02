Asman MouseMinimizer для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
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Asman MouseMinimizer скриншот № 1

Asman MouseMinimizer — утилита для быстрого скрытия всех активных окон и отключения звука на компьютере. Полезна в ситуация, когда нужно быстро скрыть содержимое рабочего экрана компьютера от посторонних глаз и сохранить приватность. Действует как своеобразная «тревожная кнопка» и дает возможность моментально переключиться на рабочий стол. Срабатывает с задержкой около 3 секунд, что позволяет подготовиться к переключению.

После того, как пользователь нажмет на специальную область экрана, все окна будут свернуты, звук отключен, а на экран выведется рабочий стол. Управляющий элемент — это малозаметная интерактивная кнопка в виде серого кружка, которую можно разместить в любом удобном месте на экране, что делает инструмент практически незаметным.

Список основных возможностей Asman MouseMinimizer:

  • Быстро сворачивает все активные окна и системные звуки при нажатии на экранную кнопку.

  • Управляется незаметной кнопкой, которую можно разместить любом месте экрана.

  • Автоматически переходит на рабочий стол с задержкой около 3 секунд.

  • Прост в управлении и не требует большого потребления ресурсов системы.

  • Совместимо с большинством версий операционной системы Windows.

  • Работает в фоновом режиме и не мешает основной деятельности.

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