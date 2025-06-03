DICE: Live Shows для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.202.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Музыка
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:33.98 Мб
СКАЧАТЬ
DICE: Live Shows скриншот № 1
DICE: Live Shows скриншот № 2
DICE: Live Shows скриншот № 3
DICE: Live Shows скриншот № 4

DICE: Live Shows — приложение для поиска, бронирования и покупки билетов на концерты, вечеринки и фестивали. Программа интегрирована с Spotify, помогает создать персональные рекомендации, настраивать уведомления о будущих событиях, подписываться на артистов и заведения. В DICE: Live Shows есть функция совместного планирования мероприятий с друзьями, можно обмениваться билетами и вместе посещать события. Также предусмотрена возможность получить  дополнительные услуги: VIP-вход, встречи с артистами или эксклюзивную сувенирную продукцию.

При покупке билетов, пользователи видят точную стоимость билетов, без скрытых комиссий или дополнительных сборов. Встроенная система оплаты позволяет купить билеты в несколько кликов, для вход на мероприятие пользователи получают QR-код, который активен прямо с экрана телефона.

Список основных возможностей DICE: Live Shows:

  • Помогает найти музыкальные мероприятия по интересам и геолокации.

  • Дает возможность легко купить билеты через Google Pay без скрытых платежей.

  • Предоставляет билеты с QR-кодом без необходимости печатать бумажные копии.

  • Дает возможность друзьям делиться планами и билетами.

  • Интегрирован с музыкальными сервисами для формирования персональных уведомлений.

  • Информирует о распродажах и листах ожидания.

  • Предоставляет доступ к дополнительным предложениям: сувенирам, VIP-зонам, встречам с артистами.

ТОП-сегодня раздела "Музыка"
 

скачать Абсолютный СлухАбсолютный Слух 3.9.82

Ваш персональный учитель и проводник в прекрасный мир музыки. Доступны наборы упражнений...

скачать Bass BoosterBass Booster 1.1.0

Приложение для улучшения качества звука на Android. Включает мощный эквалайзер с...

скачать Rhythm TrainerRhythm Trainer 0.2302051943

Приложение, с помощью которого можно тренировать базовые ритмические навыки, вне...

скачать Best Guitar TunerBest Guitar Tuner 2.13.3

Приложение для настройки музыкальных инструментов с поддержкой разных типов струнных....

скачать Песни под гитаруПесни под гитару 7.6.56 rus

Песни под гитару – большая коллекция песен со всех стран мира с текстами и аккордами для...

скачать Classical MusicClassical Music 2.1.0

Classical Music - приложение для всех любителей классической музыки. Волшебные мелодии...

Отзывы о программе DICE: Live Shows

Admin

Отзывов о программе DICE: Live Shows 4.202.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв