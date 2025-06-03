DICE: Live Shows — приложение для поиска, бронирования и покупки билетов на концерты, вечеринки и фестивали. Программа интегрирована с Spotify, помогает создать персональные рекомендации, настраивать уведомления о будущих событиях, подписываться на артистов и заведения. В DICE: Live Shows есть функция совместного планирования мероприятий с друзьями, можно обмениваться билетами и вместе посещать события. Также предусмотрена возможность получить дополнительные услуги: VIP-вход, встречи с артистами или эксклюзивную сувенирную продукцию.

При покупке билетов, пользователи видят точную стоимость билетов, без скрытых комиссий или дополнительных сборов. Встроенная система оплаты позволяет купить билеты в несколько кликов, для вход на мероприятие пользователи получают QR-код, который активен прямо с экрана телефона.

Список основных возможностей DICE: Live Shows: