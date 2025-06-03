DICE: Live Shows для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.202.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|DICE FM
|Категория:
|Музыка
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|33.98 Мб
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DICE: Live Shows — приложение для поиска, бронирования и покупки билетов на концерты, вечеринки и фестивали. Программа интегрирована с Spotify, помогает создать персональные рекомендации, настраивать уведомления о будущих событиях, подписываться на артистов и заведения. В DICE: Live Shows есть функция совместного планирования мероприятий с друзьями, можно обмениваться билетами и вместе посещать события. Также предусмотрена возможность получить дополнительные услуги: VIP-вход, встречи с артистами или эксклюзивную сувенирную продукцию.
При покупке билетов, пользователи видят точную стоимость билетов, без скрытых комиссий или дополнительных сборов. Встроенная система оплаты позволяет купить билеты в несколько кликов, для вход на мероприятие пользователи получают QR-код, который активен прямо с экрана телефона.
Список основных возможностей DICE: Live Shows:
-
Помогает найти музыкальные мероприятия по интересам и геолокации.
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Дает возможность легко купить билеты через Google Pay без скрытых платежей.
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Предоставляет билеты с QR-кодом без необходимости печатать бумажные копии.
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Дает возможность друзьям делиться планами и билетами.
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Интегрирован с музыкальными сервисами для формирования персональных уведомлений.
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Информирует о распродажах и листах ожидания.
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Предоставляет доступ к дополнительным предложениям: сувенирам, VIP-зонам, встречам с артистами.
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Admin
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